Razvan Plesca a facut anuntul final! Cand va ajunge la FCSB portarul de 36 de ani. VIDEO

Teja l-a convins pe Plesca sa nu renunte la fotbal si la vara il aduce la FCSB! Aici se va retrage.

Edi Iordanescu nu-i da voie lui Plesca sa plece acum la FCSB. Teja l-ar fi dorit pe Plesca inca din aceasta iarna! Portarul s-a obisnuit cu ideea si spune ca nu mai poate face nimic.

"Nu pot sa zic ca am fost foarte surprins de oferta. Eu m-am inteles foarte bine cu Mihai Teja la Medias, dar am evitat sa-l contactez in aceasta perioada tocmai in ideea asta, de a nu se interpreta ca vrea sa fortez la FCSB", a spus Razvan Plesca.

Acum un an, Teja l-a convins pe portarul de 36 de ani sa nu se lase.

"Ma saturasem tot sa lupt pentru evitarea retrogradarii", a mai recunoscut el.