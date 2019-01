5 TITULARI, OUT! Cum ar putea arata FCSB la primul meci oficial cu Teja pe banca: Stoian, singurul transfer care prinde primul "11"

Liga 1 se reia weekend-ul viitor.



Inaintea debutului sau ca antrenor al FCSB intr-un meci oficial, Mihai Teja se confrunta cu aceleasi probleme de care s-a lovit si Nicolae Dica. Teja va avea nu mai putin de 5 jucatori indisponibili pentru meciul cu Dunarea Calarasi de sambata viitoare si va fi nevoit sa improvizeze la randul sau.

Balasa si Mihai Roman sunt suspendati, iar in ceea ce priveste absenta lor nu exista niciun dubiu. Momcilovic nu si-a revenit dupa o accidentare mai veche, nu a jucat niciun minut in partidele amicale si sunt sanse minime sa se afle printre titulari in meciul cu Dunarea. In aceeasi situatie se afla si Pintilii, iar Gnohere a acuzat si el probleme de sanatate si a lipsit in ultimele zile ale cantonamentului din Spania.

Florentin Matei, primul transfer al iernii pentru FCSB, s-a accidentat si el in prima partida amicala si, cel mai probabil, va fi rezerva la meciul cu Dunarea Calarasi.



Cum ar putea arata FCSB la primul meci oficial cu Teja pe banca: Balgradean - R. Benzar, Planic, Filip, Morais - Nedelcu, Stoian - Man, Fl. Tanase, Fl. Coman - Rusescu

Dunarea Calarasi - FCSB se va disputa sambata viitoare, 2 februarie, cu incepere de la ora 14:00.