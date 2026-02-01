Ofertă cu bani frumoși din Germania! Mijlocașul va putea juca în Bundesliga

Ofertă cu bani frumoși din Germania! Mijlocașul va putea juca în Bundesliga Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Nemții sunt gata să „arunce” bani frumoși pe fotbalistul din Superliga.

TAGS:
Yassine ZakirDarmstadtMetaloglobusBundesliga
Din articol

Yassine Zakir (28 de ani), mijlocaș stânga la Metaloglobus, este aproape de un transfer în Germania, la Darmstadt, echipa aflată pe locul 3 în liga secundă și cu șanse mari la promovare în Bundesliga. 

Clubul german este pregătit să plătească între 300.000 și 400.000 de euro pentru jucătorul olandez cu origini marocane, potrivit GSP.

Ofertă cu bani frumoși din Germania pentru Yassine Zakir

Contractul lui Zakir cu Metaloglobus expiră în vara lui 2027, iar gruparea ilfoveană, aflată pe ultimul loc în Superliga cu doar 11 puncte după 24 de etape, este dispusă să renunțe la serviciile celui mai bun marcator al echipei în acest sezon. Zakir are 5 goluri și o pasă decisivă.

Cariera mijlocașului a început la Groningen, după care a mai evoluat pentru Cambuur, Lienden și Telstar, înainte să semneze cu Metaloglobus în septembrie 2022, liber de contract. 

Metaloglobus, nou promovată, este ultima clasată în Superliga și a înregistrat două victorii, cinci remize și 17 înfrângeri în 24 de etape.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces
Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces
ARTICOLE PE SUBIECT
Cristi Săpunaru a dat verdictul despre transferul lui Moruțan la Rapid
Cristi Săpunaru a dat verdictul despre transferul lui Moruțan la Rapid
Rapidă pe pistă, rapidă pe șosea. Sha’Carri Richardson a fost arestată pentru conducere periculoasă
Rapidă pe pistă, rapidă pe șosea. Sha’Carri Richardson a fost arestată pentru conducere periculoasă
Djokovic „joacă pe banii casei” în Australia. Legendarul McEnroe a estimat pentru Sport.ro cât timp îl mai vede pe sârb jucând tenis profesionist
Djokovic „joacă pe banii casei” în Australia. Legendarul McEnroe a estimat pentru Sport.ro cât timp îl mai vede pe sârb jucând tenis profesionist
ULTIMELE STIRI
Fenomenul Alcaraz îl oprește pe Djokovic și devine cel mai tânăr tenismen din istorie care completează marele șlem
Fenomenul Alcaraz îl oprește pe Djokovic și devine cel mai tânăr tenismen din istorie care completează marele șlem
Emma Răducanu, interviu de colecție în Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 19:35). Transylvania Open se vede pe VOYO
Emma Răducanu, interviu de colecție în Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 19:35). Transylvania Open se vede pe VOYO
Suma fabuloasă pentru care a fost vândut tricoul lui Lionel Messi! L-a întrecut cu mult pe cel al lui Cristiano Ronaldo
Suma fabuloasă pentru care a fost vândut tricoul lui Lionel Messi! L-a întrecut cu mult pe cel al lui Cristiano Ronaldo
Atletico Madrid, la un pas de lovitură: peste 40 de milioane de euro pentru un star din Serie A!
Atletico Madrid, la un pas de lovitură: peste 40 de milioane de euro pentru un star din Serie A!
Cristi Chivu a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze cu Inter
Cristi Chivu a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze cu Inter
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a tras tare și l-a convins să semneze cu FCSB: „Bani mulți!”

Gigi Becali a tras tare și l-a convins să semneze cu FCSB: „Bani mulți!”

De nicăieri! Nou-promovata anunță: "Suntem mult, mult mai buni decât FCSB! Vrem 3 puncte"

De nicăieri! Nou-promovata anunță: "Suntem mult, mult mai buni decât FCSB! Vrem 3 puncte"

"Aroganță?" Reacția lui Alex Dobre după Rapid - U Cluj, când a auzit ce a spus Dan Nistor

"Aroganță?" Reacția lui Alex Dobre după Rapid - U Cluj, când a auzit ce a spus Dan Nistor

Rapid a făcut anunțul: "Suntem 90% înțeleși, luni semnează!"

Rapid a făcut anunțul: "Suntem 90% înțeleși, luni semnează!"

"A tras lozul câștigător" S-a convins după oferta făcută de FCSB pentru al treilea transfer al verii

"A tras lozul câștigător" S-a convins după oferta făcută de FCSB pentru al treilea transfer al verii

CSM București tremură! Echipa din Ardeal care a urcat pe primul loc în Liga Florilor după șapte victorii consecutive

CSM București tremură! Echipa din Ardeal care a urcat pe primul loc în Liga Florilor după șapte victorii consecutive



Recomandarile redactiei
Fenomenul Alcaraz îl oprește pe Djokovic și devine cel mai tânăr tenismen din istorie care completează marele șlem
Fenomenul Alcaraz îl oprește pe Djokovic și devine cel mai tânăr tenismen din istorie care completează marele șlem
Cristi Chivu a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze cu Inter
Cristi Chivu a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze cu Inter
Emma Răducanu, interviu de colecție în Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 19:35). Transylvania Open se vede pe VOYO
Emma Răducanu, interviu de colecție în Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 19:35). Transylvania Open se vede pe VOYO
Suma fabuloasă pentru care a fost vândut tricoul lui Lionel Messi! L-a întrecut cu mult pe cel al lui Cristiano Ronaldo
Suma fabuloasă pentru care a fost vândut tricoul lui Lionel Messi! L-a întrecut cu mult pe cel al lui Cristiano Ronaldo
Lovitură! FCSB bate palma pentru transferul fotbalistului cotat la 700.000 de €
Lovitură! FCSB bate palma pentru transferul fotbalistului cotat la 700.000 de €
Alte subiecte de interes
Nebunie în Germania! Fanii lui Hamburg au intrat pe teren crezând că au promovat, dar au avut parte un șoc
Nebunie în Germania! Fanii lui Hamburg au intrat pe teren crezând că au promovat, dar au avut parte un șoc
Prima echipă care a promovat matematic în Bundesliga! Revenire după șase ani
Prima echipă care a promovat matematic în Bundesliga! Revenire după șase ani
Ianis Zicu a semnat! Unde va antrena în sezonul următor
Ianis Zicu a semnat! Unde va antrena în sezonul următor
Dezastru în Liga 2 după un nou play-off ratat: "Îmi vine să mă închid într-o încăpere și să plâng ca un copil"
Dezastru în Liga 2 după un nou play-off ratat: "Îmi vine să mă închid într-o încăpere și să plâng ca un copil"
Bătător la ochi! Bundesliga și Ligue 1, mai slabe decât Premier League, LaLiga și Serie A dintr-un motiv clar
Bătător la ochi! Bundesliga și Ligue 1, mai slabe decât Premier League, LaLiga și Serie A dintr-un motiv clar
Joshua Kimmich și-a stabilit viitorul: ”Situația e clară”
Joshua Kimmich și-a stabilit viitorul: ”Situația e clară”
CITESTE SI
Cu cât contribuie România la bugetul Uniunii Europene pentru fiecare euro pe care îl primește. Date oficiale

stirileprotv Cu cât contribuie România la bugetul Uniunii Europene pentru fiecare euro pe care îl primește. Date oficiale

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces

stirileprotv Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces

Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele

stirileprotv Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!