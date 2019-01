ULTIMA ORA | Fortes merge la TAS dupa discutiile cu FCSB! Transferul portughezului se transforma intr-o telenovela

Carlos Fortes nu a facut pregatirea cu Gaz Metan in aceasta iarna. El a fost la un pas de transferul la FCSB, dar mutarea a picat fin cauza intermediarilor.

Carlos Fortes a ramas in Romania, in timp ce colegii sai de la Medias au plecat in cantonament, pentru a-si clarifica situatia. El a fost aproape de un transfer la FCSB, dar mutarea a picat din cauza intermediarilor. Ulterior, el a incercat sa-si gaseasa echipa in strainatate, dar nu a reusit. Problema lui Fortes este acum ca nici Gazul nu il mai vrea, dat fiind ca a ratat toata pregatirea.

Telekom Sport anunta ca Fortes s-a hotarat sa mearga la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, unde va cere clarificarea situatiei. El solicita sa i se respecte dreptul la munca si sa fie reprimit la Medias, notaza sursa citata.

In varsta de 24 de ani, Fortes a jucat 16 meciuri pentru Medias in prima parte a sezonului si a marcat 5 goluri.

"Noi avem un plan de reorganizare. Si unul bun. Dar simt nevoia sa fac un apel sa fim tratati 100% transparent. Echipa si clubul are posibilitatea ca pe termen scurt sa iasa din aceasta situatie. Carlos Fortes nu mai este in circuitul echipei si asa cum am spus avem promisiuni ca isi va gasi echipa. Noi am adus deja alt jucator si suntem acoperiti dupa sosirea lui Rondon", a spus Edi Iordanescu.