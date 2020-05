EXCLUSIV | Liga 1 poate incepe in acest weekend! In ce conditii este posibil si cine are ultimul cuvant

Maine se da votul decisiv pentru echipele din Liga 1.

Birourile Permanente Reunite (BPR) au decis ca, miercuri, incepand cu ora 15.00, Camera Deputatilor si Senatul sa se reuneasca in sedinta comuna pentru incuviintarea starii de alerta instituite incepand de vineri, 16 mai, de guvern in intreaga tara. Tot maine, inaintea sedintei de plen reunit, vor avea loc si sedintele comisiilor de specialitate, care vor examina in prima lectura hotararea de guvern de instituire a starii de alerta, inainte ca actul normativ sa ajunga la votul final.

Potrivit legislatiei romanesti, starea de alerta poate fi instituita de Guvern prin hotarare, la propunerea ministrului Afacerilor Interne, si nu poate depasi 30 de zile, insa, pentru motive temeinice, aceasta poate fi prelungita inca o luna. Cand starea de alerta se instituie pe cel putin jumatate din unitatile administrativ-teritoriale de pe suprafata tarii, masura are nevoie de aprobarea Parlamentului, care se pronunta in termen de 5 zile de la data solicitarii de incuviintare. Parlamentul poate incuviinta masura adoptata de Guvern integral sau cu modificari, dar, daca el respinge solicitarea, atunci starea de alerta inceteaza de indata.

In Hotararea de Guvern, introdusa spre votare luni, se specifica ca pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2, sunt interzise, printre alte actiuni prohibite, organizarea si desfasurarea de activitati sportive, in grup sau in spatii inchise. Daca starea de alerta va cadea la vot in Parlament, atunci activitatea in Liga 1 va putea fi reluata dupa o decizie aflata la discretia FRF si LPF, iar protocolul semnat de Federatie, Liga, sindicatul AFAN si MTS devine nul, la fel ca si obligativitatea de testare, inasprirea masurilor de dezinfectare, izolarea lotului de jucatori in cantonamente, antrenarea in grupuri mici si cu pastrarea distantei de siguranta sau meciurile fara spectatori.

Desi grupurile parlamentare din opozitie au declarat ca, cel mai probabil, vor vota pentru instituirea starii de alerta, dar vor propune numeroase amendamente, exista si posibilitatea ca aceasta sa nu treaca. Guvernul lui Ludovic Orban a fost aspru criticat de parlamentari in ultima saptamana si Executivul a mai picat printr-o motiune de cenzura, in februarie 2020, iar mai multe motiuni simple indreptate impotriva ministrilor sai au fost aprobate deja de Senat. Aceasta posibilitate de reluare rapida este pe placul detinatorului drepturilor tv pentru prima liga din Romania, care a cerut restituirea sumei de 10 milioane de euro plus TVA si penalitati, in cazul in care competitia nu se reia rapid sau nu se finalizeaza.