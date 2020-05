"Coronavirusul s-a indragostit de mine!" Marturiile jucatorului trecut pe la Barcelona si Juventus! S-a luptat 60 de zile cu Covid-19

Martin Caceres evolueaza in prezent la Fiorentina, in Serie A, si spune ca a avut coronavirusul in organism timp de 60 de zile.

Martin Caceres (33 de ani) a fost unul dintre primii fotbalisti din Serie A infectati cu Covid-19 si a povestit lupta pe care a dus-o cu virusul.

"Am avut primele simptome in jur de 8 martie. Cand exersam acasa am simtit ceva la plamani. Doctorii mi-au spus ca pot sa stau linistit, ca in maxim 20 de zile voi scapa si trebuie doar sa stau in carantina.

Dar se pare ca acest virus s-a indragostit de mine! Nu a mai vrut sa ma lase in pace", a spus Caceres, potrivit Football Italia.

"Am purtat virusul 60 de zile!"

De aproape doua luni de zile a avut nevoie fotbalistul pentru ca testul de Covid-19 sa iasa negativ.

"Fara sa stiu, eu am purtat acest virus in corp timp de 60 de zile! Asta chiar daca am avut simptome doar in prima saptamana. Acum am efectuat doua teste si au iesit negative. Sunt un alt om!", a mai spus fotbalistul.

Printre echipele la care a evoluat fundasul uruguayan in cariera se regasesc Villareal, Barcelona, Juventus, Sevilla, Southampton, Lazio si Fiorentina.