Special www.sport.ro | Cel mai bun prim 11 al jucatorilor care devin LIBERI de contract! Va fi SECERAT CFR-ul de coronavirus?! Vezi echipa

Coronavirusul a adus o serie nesfarsita de probleme atat pentru patronii si presedintii cluburilor, cat si pe jucatorii de fotbal din Romania.

Cosmin Craciun

Intarzieri salariale, somaj tehnic, incertitudine si riscul de a ramane fara contract sunt amenintarile care ii bantuie pe fotbalistii de la CFR, FCSB sau Dinamo. Daca pentru vedetele din Europa care vor ramane fara intelegeri in vara sunt deja cluburi dornice sa intinda o mana de ajutor, ramane de vazut cine o sa vrea sa-i aduca pe viitorii someri ai Ligii 1. Iata cum arata lotul ideal al fotbalistilor care raman fara echipa din vara:

Giedrius Arlauskis (CFR Cluj) - Marian Pleasca (Gaz Metan-Medias), Paulo Vinicius (CFR Cluj), Ante Puljic (Dinamo), Marko Momcilovic (FCSB) - Ciprian Deac (CFR Cluj), Ovidiu Hoban (CFR Cluj), Vlad Achim (Viitorul), Alexandru Paun (CFR Cluj) - George Tucudean (CFR Cluj), Mattia Montini (Dinamo)

Portar - Giedrius Arlauskis (CFR Cluj, 32 de ani) - castigator al Ligii 1 de patru ori, Arlauskis a reusit sa devina campion cu Urziceni, FCSB si CFR Cluj. Fiind unul dintre preferatii lui Dan Petrescu, lituanianul a facut o treaba excelenta si in Champions League si Europa League, demonstrand ca este unul dintre cei mai buni portari pe care i-a avut fotbalul romanesc in ultimii 30 de ani. Intelegerea lui Arlauskis cu CFR se termina in vara acestui an si, chiar daca Bursucul a declarat ca vrea sa il pastreze la Cluj, lituanianul ar putea fi tentat de o noua experienta, mai ales ca in lotul campioanei urmeaza sa isi faca aparitia si Cristi Balgradean. Se spune ca Arlauskis este atras si de oferte spectaculoase din zona Golfului.

Fundas dreapta - Marian Pleasca (Gaz Metan-Medias, 30 de ani) - trecut pe la Pandurii, FCSB si FC Voluntari, jucatorul nascut in Caracal este un fundas dreapta apreciat de catre Edi Iordanescu, care l-a folosit destul de frecvent la Medias. Acesta devine liber de contract in vara si poate atrage interes din partea multir echipe din Romania.

Fundas central - Paulo Vinicius (CFR Cluj, 35 de ani) - nu este vreo tanara speranta, dar brazilianul Vinicius a fost unul dintre cei mai importanti oameni ai CFR-ului in traseul ardelenilor catre ultimele doua titluri castigate. Fundas central solid, excelent in ceea ce priveste jocul aerian, Vinicius va pleca de la CFR, dar poate fi o solutie timp de macar un sezon pentru orice club in cautarea unui aparator experimentat.

Fundas central - Ante Puljic (Dinamo, 32 de ani) - campion in Belgia si Croatia, Puljic a impresionat la prima sa trecere prin Groapa. Sub conducerea lui Mircea Rednic, in sezonul 2015-2016, Puljic a format un cuplu excelent de fundasi alaturi de Miha Mevlja. Din nefericire pentru fanii cainilor, revenirea sa din 2019 nu a adus soliditatea defensiva la care visau suporterii, dar aceasta poate fi pusa si pe seama lipsei unor parteneri de o calitate macar apropiata de cea a croatului. Contractul lui Puljic expira la finalul lui iunie, dar exista posibilitatea ca acesta sa fie prelungit pentru inca un sezon. Avand in vedere instabilitatea de la Dinamo, este greu de crezut ca Ante va mai fi prezent in Stefan cel Mare si din toamna.

Fundas stanga - Marko Momcilovic (FCSB, 32 de ani) - om de baza inainte sa se accidenteze la spate, sarbul a stat in tratamente si programe de recuperare in ultimii doi ani. Becali l-a anuntat deja ca nu se mai bazeaza pe el din vara, cand intelegerea cu FCSB i se termina. Momcilovic are, conform presei din Serbia, propuneri de la ambele rivale din Belgrad, Partizan si Steaua Rosie.

Mijocas dreapta - Ciprian Deac (CFR Cluj, 34 de ani) - ajuns si el la 34 de ani, Ciprian Deac este in continuare unul dintre cei mai buni fotbalisti din Liga 1. Deac a pus umarul din plin la cele doua titluri consecutive castigate de echipa din Gruia si este om de baza si in actuala stagiune, spre castigarea careia se indreapta tot visiniii din Cluj. Numai ca intelegerea sa expira la finalul lui iunie si Deac poate ramane liber de contract. Pare greu de crezut, insa, ca mijlocasul va schimba echipa, mai ales avand in vedere excelenta relatie pe care o are cu Dan Petrescu.

Mijlocas central - Ovidiu Hoban (CFR Cluj, 37 de ani) - chiar daca are 37 de ani, Ovidiu Hoban nu pare sa vrea sa se retraga. Se zvoneste ca CFR Cluj ii va prelungi contractul care expira in vara acestui an, dar Hoban poate fi o solutie si pentru alte cluburi, care ii pot garanta un loc de titular. Mijlocasul ar aduce oricarui club un plus de siguranta defensiva si experienta, fiind unul dintre romanii cu experienta si in strainatate. Fotbalistul legitimat in prezent la CFR are la activ doua titluri de campion al Israelului cu Hapoel Beer Sheva.

Mijlocas central - Vlad Achim (Viitorul Constanta, 31 de ani) - Achim este printre cei mai tehnici fotbalisti din Liga 1, iar viziunea sa in joc l-a ajutat sa joace pentru cluburi precum FCSB sau Viitorul. In vara lui 2020, intelegerea sa cu echipa lui Gica Hagi ajunge la final si nu se stie daca va ramane in apropiere de malul marii. Achim ar putea aduce un plus pentru orice club din Romania, aflat in cautarea unui mijlocas cu viziune.

Mijlocas stanga - Alexandru Paun (CFR Cluj, 25 de ani) - castigator al tuturor trofeelor interne, Paun a avut evolutii extraordinare pentru clubul din Gruia inclusiv in competitiile europene. Mijlocasul a fost convocat recent si la nationala, astfel ca are o cota foarte buna. Totusi, contractul lui Paun cu CFR expira in vara si inca nu a fost anuntata o prelungire a intelegerii.

Atacant - George Tucudean (CFR Cluj, 29 de ani) - multiplu campion al Romaniei, Tucudean este unul dintre cei mai apreciati atacanti din istoria recenta a Ligii 1. Varful din Arad a reusit sa castige tripla cu FCSB, in 2015 si a fost decisiv si la ultimele doua titluri castigate de CFR, sezoane in care si-a adjudecat si tltul de golgheter al campionatului. Totusi, in ultima vreme, cel poreclit Tucudelli, pe vremea cand juca la Dinamo, nu a evoluat foarte mult din cauza problemelor cardiace pe care le-a avut. Contractul sau cu echipa lui Dan Petrescu se incheie in vara acestui an si exista zvonuri conform carora varful nu se mai intelege cu tehnicianul campioanei, dar nici cu sefii din Gruia. Disensiunile ar fi pornit de la amanarea unor plati, ideea pe care Tucudean nu o agreeaza. Este greu de spus unde va merge golgheterul ultimelor doua editii ale Ligii 1, dar Universitatea Craiova poate fi o varianta in acest sens. Recent, Tucudean a contribuit si la programul socios lansat de galeria lui Dinamo si, daca clubul va fi preluat de niste investitori potenti, nu ar fi o surpriza nici o revenire in Groapa a atacantului.

Atacant - Mattia Montini (Dinamo, 28 de ani) - italianul adus de Mircea Rednic la Dinamo nu a apucat sa joace pe cat si-ar fi dorit in actuala editie a Ligii 1, din cauza unei accidentari. Totusi, are patru goluri marcate si a demonstrat in sezonul anterior, cand a marcat de 13 ori in 23 de meciuri ca poate fi o solutie excelenta pentru Liga 1. Montini este dorit de Craiova, dar antrenorul cainilor, Adrian Mihalcea, a dezvaluit ca se incearca pastrarea lui in Groapa.

Antrenor - Cosmin Contra (44 de ani) - ramas fara loc de munca dupa ce a fost inlaturat de la echipa nationala, Contra isi pregateste revenirea. Se zvoneste ca ar fi fost dorit recent de catre cei de la Universitatea Craiova, dar mutarea nu s-a concretizat, pentru ca fostul fundas dreapta este dorit in Arabia Saudita. Momentan, Gurita este solutia ideala pentru echipa liberilor de contract.

Rezerve: Alexandru Buzbuchi (Viitorul Constanta), Marius Constantin (Gaz Metan-Medias), Vadim Rata (Chindia Targoviste), Gabriel Vasvari (Sepsi Sfantu Gheorghe), Istvan Fulop (Sepsi Sfantu Gheorghe), Ioan Hora (Gaz Metan-Medias)