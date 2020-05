Inca un club din Liga 1 a primit rezultatele la testele de coronavirus! Hermannstadt reincepe antrenamentele 

Cluburile din Liga 1 sunt obligate sa isi testeze jucatorii de coronavirus pentru a putea relua antrenamentele.

Hermannstadt a anuntat printr-un comunicat de presa rezultatele testelor de coronavirus. Niciun jucator nu a fost gasit pozitiv, motiv pentru care lotul si staff-ul a intrat in cantonament.

"Fotbalistii si stafful A.F.C.Hermannstadt au efectuat ieri, 17.05.2020, testul pentru depistarea coronavirusului COVID-19. Va aducem la cunostinta ca astazi au venit toate rezultatele, iar ele sunt negative. Asa se face ca dupa doua luni de autoizolare si antrenamente efectuate la domiciliu, lotul si stafful A.F.C. Hermannstadt s-a reunit intr-un cantonament cu un regim special anti-COVID 19.

Cantonamentul este organizat conform unui protocol stabilit de catre Comisia Medicala a Federatiei Romane de Fotbal, in urma unor consultari cu reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, Ministerului Tineretului si Sportului, precum si Istitutul National de Sanatate Publica. Cantonamentul este organizat intr-o singura locatie, iar pe parcursul primelor 14 zile antrenamentele vor fi axate pe pregatirea fizica, in grupuri de maximum 4 jucatori, supervizate de doua persoane din staff(tehnic& medical)", scrie in comunicatul lui Hermannstadt.