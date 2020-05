Dezvaluiri cutremuratoare ale antrenorului roman care a scapat de coronavirus: "11 zile n-am mancat nimic. Luam pastile de SIDA, cancer, sifilis!"

N-a mancat nimic timp de 11 zile! Fost fotbalist la Timisoara, Giuchici s-a vindecat de coronavirus cu medicamente pentru SIDA. A fost un cosmar pentru toata familia.

Ca si Belodedici, Giuchici e roman de origine sarba.. Ajuns la 66 de ani, fostul jucator al Timisoarei a trecut prin momente grele. Din cei 7 membri ai familiei, 5 au fost testati pozitiv. Printre ei, si fiul sau, Miroslav Jr (40 de ani), fost atacant la Steaua.

"Culmea, mama mea, care are 88 de ani, si nevasta mea, cu atac cerebral, imobilizata la pat, nu au luat virusul", spune Ghiuchici Senior.

"Ambii nepoti si cu fiul meu si cu mine am fost internati pe rand toti in spital. Dupa 10, 11 zile ni s-au facut teste duble si pe rand ni s-a dat drumul acasa", povesteste Giuchici.

Barbatul a trecut prin momente teribile in timpul tratamentului: "Toate 11 zile cat am stat in spital nu am mancat nimic, absolut nimic. Am trait pe perfuzii. Dimineata imi dadeau un pumn de medicamente, printre ele se aflau cele pentru SIDA, cancer, sifilis, si paracetamol".