EXCLUSIV | "La FCSB e ca-n Legile lui Murphy! Becali trebuie sa lase obraznicia asta!" Cum vede un patron din Liga 1 situatia in care a ajuns vicecampioana

Valeriu Iftime spune ca "e pacat ca FCSB a ajuns intr-o astfel de situatie, pentru ca fotbalul romanesc are nevoie de un FCSB puternic".

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botosani, a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X. Seful echipei moldave a discutat despre infrangerea echipei sale de la Cluj, dar si despre situatia in care a ajuns FCSB-ul. Iftime spune ca "fotbalul romanesc are nevoie de un FCSB puternic", dar este de parere ca echipa ros-albastra va continua sa decada daca patronul Gigi Becali nu se mai domoleste.

Valeriu Iftime: "Becali trebuie domilit! La FCSB e ca-n Legile lui Murphy"

"Pare, nu stiu cum sa zic, nu obraznica, ci putin impulsiva toata chestia asta pe care o face domnul Becali acum la Steaua. El a fost mereu un invingator si probabil ca nu e comod sa se vada pus in aceasta situatie. FCSB a ajuns cu 4 puncte, pe locul 12, refuzata de antrenori, iar dansul cu obraznicie inca spune ca trebuie sa faca echipa. Dumnealui nu intelege ca ar trebui sa taca, sa lase antrenorul sa-si faca treaba, pentru ca antrenorul nu vine ca sa fie preparator si atat.



Dar poate ca domnul Arges Vintila va fi lasat si va reusi sa il domoleasca pe domnul Becali.



Fotbalul romanesc are nevoie de FCSB, dar uitati-va ce se intampla acolo...

Noi trebuie sa ajutam FCSB nu prin a-l intriga si enerva pe domnul Becali, insa prin a-l ruga sa lase antrenorul sa-si faca treaba. Daca vrei trofee, trebuie un antrenor bun, cu personalitate si trofee.

Nu poti sa pui copiii la treaba cand echipa are de fapt alt dirijor. E ca in legile lui Murphy acolo. Fotbalistii au nevoie de o personalitate acolo, de un antrenor bun.

FCSB avea o echipa de peste 100.000.000 euro, eu asa o vedeam, dar uite ca scade pe zi ce trece", a spus Iftime la PRO X.