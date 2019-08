PULJIC LA FCSB? SOC: Dinamo a incercat sa-l fenteze pe fundas dupa ce s-au inteles verbal! Becali poate intra pe fir daca nu realizeaza alta mutare

Agentii lui Puljic ii acuza pe conducatorii lui Dinamo ca au incercat sa fenteze intelegerea initiala.

Dinamo a negociat in ultimele zile o lovitura de imagine: readucerea fundasului croat Ante Puljic, fotbalist care a lasat o impresie buna in Liga 1 si care a ramas in sufletele fanilor dinamovisti dupa golul marcat impotriva FCSB-ului. Numai ca intelegerea a intrat in impas!

Potrivit Telekom, reprezentantii lui Puljic au decis sa dea inapoi dupa ce au considerat ca Dinamo a incercat sa-i pacaleasca.

Sursa citata noteaza ca cele doua parti se intelesesera initial pentru un salariu lunar de 11.000 euro pentru fotbalist, dar si pentru doua bonusuri: 50.000 in primul an, la semnatura, si 30.000 euro in cel de-al doilea an de contract.

In momentul trimiterii ofertei scrise, in contract au aparut bonusuri injumatatite: 25.000 euro in primul an si 15.000 euro in cel de-al doilea!

FCSB poate intra pe fir cu o conditie

Ante Puljic nu se afla numai pe lista lui Dinamo, dar si alte echipe din Liga 1 s-au interesat de el. In trecut, croatul s-a aflat pe radarul FCSB-ului si pe cel al CFR-ului.

Acum, FCSB poate intra din nou pe fir si le poate da lovitura de gratie rivalilor, insa exista o conditie: in acest moment Becali asteapta o intelegere cu impresarul lui Alex Pascanu (20 de ani). Patronul FCSB are un acord cu Leicester si Pascanu, dar agentul fotbalistului cere un comision considerat prea mare: 100.000 euro. Daca negocierile pentru Pascanu vor cadea definitiv, Puljic este una dintre solutiile de rezerva.