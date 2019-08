EXCLUSIV | Ongenda pleaca pentru o suma mai mare de 1.000.000 euro de la Botosani! Ce intelegere a facut Iftime cu "perla" sa

Valeriu Iftime, patronul Botosaniului, spune ca a reusit sa il mai domoleasca pe Ongenda, care isi pierduse putin mintile dupa ce a primit o oferta din Serie B.

Hervin Ongenda (24 de ani), "perla" Botosaniului, ar putea ramane cel putin pana la finalul sezonului in Liga 1. Ulterior, el ar putea fi vandut pentru o suma de peste 1.000.000 euro, sustine Valeriu Iftime. Patronul Botosaniului a dezvaluit ca a avut o discutie cu fotbalistul.

Iftime l-a mai domolit pe Ongenda, care in ultimele doua saptamani a insistat sa fie lasat sa plece la Chievo Verona, in Serie B. Patronul formatiei moldave sustine chiar ca Ongenda s-a dat usor lovit la meciul din etapa trecuta.

Valeriu Iftime: "Am vorbit cu Ongenda! Semneaza pe inca un an si ii punem clauza"

Valeriu Iftime, seful Botosaniului, a explicat la PRO X ca a avut o discutie cu Hervin Ongenda, cel care s-a lasat influentat de "niste impresari care au vrut sa-si faca rostul pe seama lui". Iftime a mai spus ca l-a convins pe Ongenda sa semneze prelungirea si ca ii va pune o clauza de peste 1.000.000 euro in contract.

"Situatia lui Ongenda e acum ok. El a avut o oferta care a fost mai degraba la misto. Am vorbit cu el, acum e ok, a si jucat. Etapa trecuta a zis ca il are. Probabil l-a durut la basca. El este jucatorul nostru inca un an.

Impresarii lui au avut cu totul alte interese decat clubul si decat baiatul. Au incercat sa-si faca rostul in viata pe seama lui.

Noi am descusut itele acestui transfer, el nu se va face. Ongenda va semna cu noi, are o oferta de prelungire cu o clauza de reziliere. Eu sper sa il avem inca un an, pentru ca apoi va putea pleca pe bani buni.

Nu stiu daca e importanta clauza de reziliere. E peste 1.000.000 euro", a spus Iftime la PRO X.