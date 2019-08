Meciul ultimei sanse pentru 3 fotbalisti! Jucatorii de la FCSB care isi joaca locul la Medias! Ce mesaj le-a transmis Gigi Becali

Gaz Metan Medias si FCSB se intalnesc in aceasta seara, de la ora 21:00.

Pe locul 12 in campionat, cu doar 4 puncte obtinute in 6 etape, FCSB poate ajunge ultima in clasament daca pierde diseara la Medias. Formatia ros-albastra are un meci pe terenul Mediasului, echipa care nu a pierdut nicio partida in acest sezon, avand 3 victorii si 3 egaluri.

Aflati in fata unui meci de cateva milioane de euro, pe care il vor disputa joi seara, la Guimaraes, ros-albastrii sunt nevoiti sa sacrifice inca o partida de Liga 1. Noul antrenor Bogdan Arges Vintila a declarat intr-o conferinta de presa ca nu se pune problema acestui lucru, dar sursele www.sport.ro noteaza ca FCSB va juca din nou cu o echipa formata in mare parte din rezerve.

Astfel, la FCSB vor aparea in primul 11 mai multi fotbalisti care au fost anuntati ca s-ar putea afla la ultima lor prezenta in tricoul ros-albastru. Ei vor avea sansa de a-si salva locurile ori vor bifa ultimele lor minute pentru echipa patronata de Gigi Becali.

Potrivit surselor www.sport.ro, patronul Gigi Becali a transmis si el prin intermediul interpusilor ca le acorda acestora ultima sansa de a-l face sa se razgandeasca.

Trei dintre fotbalistii anuntati ca vor pleca daca nu fac un meci bun la Medias sunt Claudiu Belu, Andrei Marc si Lukasz Gikiewicz.

Echipa probabila a FCSB-ului

Balgradean - Belu, Chorbadzhyiski, Marc, Soiledis - Oaida, Popescu, Vina - Moutinho, Coman, Gikiewicz