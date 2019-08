Cum a reactionat Sergio Ramos cand a fost intrebat daca isi doreste sa fie coleg cu Neymar! Capitanul Realului a vorbit despre posibila bomba a verii

Real Madrid inca mai spera sa-l ia pe Neymar.

Real Madrid se lupta cu Barcelona pentru transferul lui Neymar. In incercarea de a profita de racirea relatiilor dintre fotbalistul brazilian si conducerea de pe Parc des Princes, Florentino Perez a avansat mai multe oferte pentru a obtine un ok din partea "seicilor". Pentru moment, PSG tine de pret si cere cel putin 222.000.000 euro, platibili intr-o singura rata. De cealalta parte, Barcelona si Real Madrid ofera sume la jumatate, plus jucatori la schimb.

Sergio Ramos: "Neymar este unul dintre cei mai buni 3 jucatori ai lumii"

Sergio Ramos, capitanul lui Real Madrid, a fost intrebat dupa meciul cu Real Valladolid, incheiat 1-1, ce parere are despre Neymar. Acesta a lasat de inteles ca si-ar dori sa fie coechipier cu atacantul sudamerican.

"Neymar este un jucator de top, unul dintre cei mai buni 3 din lume! Dar sa vorbim despre transferuri este acum nepotrivit. Stiu, cat timp perioada de transferuri este deschisa speculatiile vor continua. Noi, jucatorii, trebuie sa ne gandim la altceva, la meciurile care urmeaza", a spus Ramos.



"Mergem inainte cu lotul pe care il avem acum, trebuie sa fim omogeni. Reactivarea unor fotbalist ca Bale si James Rodriguez este o solutie", a mai spus Sergio Ramos.

De asemenea, Sergio Ramos a spus ca spera ca portarul Keylor Navas sa ramana pe Bernabeu.

"E unul dintre cei mai buni din lume, un coechipier extraordinar si un prieten", a conchis fundasul.