Man.United i-a transferat pe Bruno Fernandes si Maguire cu 140 de milioane, PSG a luat un jucator din Anglia; Barca il trimite pe Malcom la Zenit

Moise Kean la Everton! Juventus a batut palma cu Everton pentru transferul lui Moise Kean pentru 33 de milioane de euro! Tanarul atacant e asteptat miercuri in Anglia pentru vizita medicala. E o mutare surprinzatoare, avand in vedere ca tanarul atacant italian a impresionat in sezonul trecut la Juventus. Sarri il vrea insa pe Lukaku in atacul sau si e dispus sa-l dea la schimb pe Dybala la Manchester United pentru el.

16:06 Pepe face vizita medicala si semneaza cu Arsenal! Atacantul ivorian Pepe se afla la Londra si urmeaza sa semneze contractul cu Arsenal. Tunarii platesc 90 de milioane de euro pentru transferul golgheterului de la Lille. Pepe a marcat 22 de goluri in sezonul trecut in Ligue 1.