EXCLUSIV | Gigi Becali, tot mai aproape de retragerea la manastire! Giovanni Becali recunoaste: "E viata lui, nu face altceva decat rugaciuni si slujbe!"

Giovanni Becali confirma www.sport.ro si spune ca Gigi Becali are de gand sa se retraga la o manastire.

Intrebat despre varul sau, Giovanni Becali a spus ca acesta ia in calcul sa se retraga la manastire.

Gigi Becali s-a retras din viata publica in ultima perioada si isi dedica tot timpul familiei si rugaciunii. Patronul FCSB-ului a refuzat sa mai comenteze situatia echipei sale si nu si-a mai criticat jucatorii in presa:

"Gigi Becali are de gand (n. r. sa se retraga la manastire), asta e viata lui, biserica, familia si FCSB-ul. Mai incolo, mai spre batranete, e una din placerile lui. Probabil, dar inca e devreme. Mai are fete de maritat, e mai tanar cu 6 ani ca mine. Eu nu bat in retragere. Nici el asa curand, dar probabil asta cu retragerea e o pasiune a lui. A intrat in viata lui. El nu face altceva decat rugaciuni, biserica si slujbe.

Da, depinde, dar oricum el e retras. El iese mai putin la televizor, nu mai are cheful ala, dar FCSB-ul ramane in inima lui. Ramane una din placerile lui. In afara de placerea familiei si de sanul bisericii si a slujbelor, FCSB-ul e o a treia placere", a spus Giovanni Becali, la Ora Exacta in Sport.