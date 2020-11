Noua bijuterie a lui Iftime! Suma impresionanta ceruta de patronul moldovenilor pentru Denis Harut! Cat trebuie sa plateasca Gigi Becali pentru fotbalist

Gigi Becali doreste sa il transfere la FCSB pe fundasul dreapta de 21 de ani de la Botosani, Denis Harut.

Becali negociaza de mai mult timp cu Valeriu Iftime pentru acest transfer, dar se pare ca sunt sanse mici sa se concretizeze din cauza sumei mari pe care patronul Botosaniului o cere in schimbul fotbalistului.

Conform Fanatik, Valeriu Iftime i-a fixat lui Harut pretul de 1.000.000 de euro, tocmai pentru a descuraja potentialii cumparatori din Romania, intrucat considera ca acesta are potential de a fi vandut pe bani multi la echipe importante din strainatate.

Gigi Becali doreste sa continue politica de achizitii din ultima perioada si se orienteaza in principal pe fotbalisti romani tineri, cum sunt este Denis Harut, dar si colegul sau de la Botosani, Andrei Chindri, de care Becali este de asemenea interesat.

Intr-o interventie la Realitatea sportiva, finantatorul echipei din Botosani a dezvaluit ca este impresionat de ambitia si hotararea lui Harut, dar si de faptul ca acesta poate sa joace pe 3 posturi diferite. De asemenea, Iftime a precizat ca in acest moment este o diferenta destul de mare intre suma pe care o ofera Becali si cea dorita de clubul moldovean.

"Pretul lui Harut nu il pot estima, deoarece el se afla intr-o continua crestere, acopera trei posturi si este foarte hotarat sa-si faca o cariera, iar acest lucru ma impresioneaza. Diferenta dintre ce ofera domnul Becali pentru el si cat vrem noi in schimbul sau este una foarte mare ca sa putem negocia", a spus Valeriu Iftime sursei citate.

Totodata, Iftime a adaugat ca cel mai probabil Harut va ramane la Borosani cel putin pana in vara anului viitor, iar in ceea ce il priveste pe Chindris, asteapta o oferta de 500.000 de euro pentru a-l lasa sa plece: "Am vorbit cu Gigi Becali legat doar de Denis Harut, nu si de Andrei Chindris. Nu am discutat nimic in detaliu despre vreun transfer, dar in acest moment cred ca Harut nu va pleca de la noi nici in iarna. Lui Chindris ii dau drumul daca obtin 500.000 de euro".

Denis Harut are 4 selectii la echipa nationala U21 a Romaniei, pentru care a reusit sa marcheze un gol.

Andrei Chindris a bifat 7 selectii la nationala de tineret a Romaniei, fara sa marcheze vreun gol.

Site-ul de specialitate Transfermarkt il coteaza pe Andrei Chindris la 1.000.000 de euro, iar pe Denis Harut la 900.000 de euro.