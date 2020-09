EXCLUSIV | Dinamo l-a RESPINS pe fostul jucator din nationala Spaniei: "Contra a spus ca nu e suficient de bun!" PRIMUL interviu dat de patronul Cortacero in Romania

Au curs achizitiile la Dinamo, se asteapta acum sa curga si banii! Pablo Cortacero, noul patron al lui Dinamo, a venit la Bucuresti!

Seful lui Dinamo, Cortacero, s-a intors la Bucuresti si vine si cu banii!.

"Sunt cam obosit, in fiecare zi in presa se scrie despre bani. Se vor plati in acesta saptamana", a spus Cortacero in primul interviu acordat presei din Romania, exclusiv pentru www.sport.ro si PRO TV.

"Suntem intr-o situatie putin complicata. Trebuie sa facem putina ordine la club", anunta Cortacero.

Dublu castigator al Cupei UEFA cu Sevilla, Diego Capel n-a trecut probele la Dinamo!

"Capel a fost in probe cateva saptamani, dar antrenroul a zis ca nu e destul de bun pentru Dinamo", dezvaluie Cortacero.



Luni, pe www.sport.ro, ai declaratiile COMPLETE date de Cortacero in primul interviu acordat presei din Romania! Ce urmeaza la club, cum arata revolutia de Europa si ce se intampla cu transferurile - aflati luni in exclusivitate pe www.sport.ro!