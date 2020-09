Lovitura MONDIALA la Clinceni via Dinamo: jucator cu meciuri in nationala Spaniei si in Champions League! Clauza unica in Romania: trebuie sa joace toate meciurile

Cosmin Contra a declarat ca nu a fost luata o decizie in cazul lui Diego Capel, fost jucator al celor de la Sevilla pe care spaniolii si l-ar fi dorit in Stefan cel Mare.

Potrivit ProSport, oficialii lui Dinamo nu au fost convinsi de fotbalistul in varsta de 32 de ani, insa i-au facut o propunere inedita.

El ar urma sa fie transferat in Stefan cel Mare doar pentru a fi imprumutat la Academica Clinceni. Conform aceleiasi surse, pentru ca mutarea sa se realizeze, Ilie Poenaru ar fi obligat sa-l includa in primul 11 pe Capel.

Aceasta afacere ar urma sa se realizeze in conditiile in care Contra nu ii poate garanta mijlocasului spaniol ca va fi titular la Dinamo. Daca investitorii spanioli se vor hotari sa il transfere, ei ii vor plati 10.000 de euro lunar lui Capel, iar Academica Clinceni ii va mai da inca 4.000 de euro, salariul fotbalistului fiind de 14.000 de euro pe luna.

Discutiile dintre cele doua cluburi continua, antrenorul ilfovenilor fiind sceptic in privinta lui Capel, in conditiile in care Contra nu s-a aratat incantat de fotbalistul trecut pe la Sevilla, Anderlecht si Sporting.