Gigi Becali, obligat sa ii plateasca 10 000 de euro pe meci lui Dinamo pentru un fotbalist! Conditia pentru care patronul FCSB trebuie sa scoata bani din buzunar

Mutarea lui Catalin Straton de la Dinamo la FCSB il costa pe Gigi Becali, chiar daca a fost prezentata ca fiind gratuita.

Portarul de 30 de ani adus pe gratis de la Dinamo l-ar putea face pe Becali sa scoata bani din buzunar daca vrea sa il bage in poarta in meciurile directe cu Dinamo.

Conform Gazetei Sporturilor, oficialii din Stefan cel Mare ar fi fost de acord cu mutarea doar dupa ce FCSB a acceptat o clauza prin care ros-albastrii sunt obligati sa plateasca 10 000 de euro daca Straton este folosit in Derby.

Primul moment in care FCSB ar trebui sa trimita 10 000 de euro catre Dinamo ar fi sambata, 3 octombrie cand este programata prima intalnire dintre cele doua echipe, in cazul in care Straton va fi bagat in poarta.

Prestatiile lui Straton din cele doua meciuri nu au trecut neobservate, portarul a fost unul dintre cei mai buni oameni de pe teren ai FCSB-ului atat in meciul cu Arges, cat si in cel cu Slovan Liberec, iar asta l-ar putea pastra titular in meciurile urmatoare, in cazul in care Vlad nu isi revine pana la Derby.

Andrei Vlad a fost infectat cu coronavirus si a fost bagat in izolare, motiv pentru care FCSB a cautat sa faca un transfer 'de urgenta', aducandu-l pe Straton, care fusese dat afara de la Dinamo de Cosmin Contra. Portarul 'cainilor' a fost adus ca rezerva a lui Vlad, insa va fi folosit titular pana cand tanarul portar isi revine si poate reintra in poarta.