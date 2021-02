Adevaratul motiv pentru care Dinamo a ratat transferul lui Diego Capel! "De aceea a intrerupt negocierile" 

Diego Capel a fost in probe la Dinamo, insa conducerea clubului nu a considerat ca fotbalistul este suficent de pregatit pentru a ajuta.

Cotidianul spaniol AS, vorbeste despre transferul esuat al lui Diego Capel in Romania, insa ziaristii spanioli considera ca mijlocasul a fost foarte inspirat in a nu semna cu Dinamo.

"Diego Capel a evitat glontul de la Dinamo. Odata ajuns in capitala Romaniei, a sesizat repede instabilitatea de la nivelul conducerii clubului si problemele financiare care devenisera palpabile.

De aceea, a rupt negocierile, iar ulterior, au iesit la iveala care erau platile restante care se acumulau la Dinamo in versiunea spaniola", au scris ziaristii spanioli.

In acel moment, mijlocasul era liber de contract dupa ce se despartise de echipa malteza, Birkirkara, in iunie, dupa ce jucase ultimul meci in martie, inainte de aparitia pandemiei.

Dupa ce a cazut mutarea la Dinamo, Capel a incercat sa semneze cu o echipa din prima liga din Croatia in aceasta iarna, dar chiar inainte de parafarea intelegerii a fost depistat pozitiv la testul pentru coronavirus.