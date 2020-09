"E clar ca sunt jucatori cu restante financiare!" Cosmin Contra a comentat problemele de la Dinamo! Ce spune despre proiectul spaniolilor

Cosmin Contra a prefatat meciul dintre Dinamo si UTA Arad.

Antrenorul "cainilor rosii" a vorbit despre cum arata echipa in acest moment si despre motivele pentru care nu se incadreaza in "tiparul" antrenorilor romani care nu le dau multe minute jucatorilor tineri.

"E mult timp de cand nu am mai castigat pe teren propriu. Niciun meci nu e usor in Liga 1, indiferent de adversar, mai ales unul in fata unei echipe cum e UTA. Trebuie sa fim foarte atenti si concentrati de la inceputul meciului pentru a nu avea parte de nicio surpriza. Din punct de vedere fizic nu suntem la un nivel optim, dar incercam sa recuperam. Nu e usor sa acumulezi partea fizica in timpul unui campionat, dar baietii se acomodeaza si sper sa aratam un pic mai bine cu fiecare joc.

Avem incredere in jucatorii tineri, probabil ca o sa fie momente in care vor juca mai mult, alteori mai putin, dar imi place ca jucatorii tineri sa aiba parte de cel putin o repriza, sa se acom cu fotbalul de performanta, cu fotbalul din Liga 1. doar asa poate sa creasca un jucator tanar", a punctat Contra.

Tehnicianul echipei din Stefan cel Mare a comentat si situatia financiara in care se afla clubul in prezent, punctand si ce isi doreste pentru acest sezon.

"Se vede ca este un proiect serios, s-au adus jucatori de calitate. E clar ca sunt anumiti jucatori cu restante financiare, dar pentru cei care au venit noi nu s-a incheiat luna pentru salarii. Din punctul asta de vedere, am toata convingerea ca pana la ora jocului cu UTA vor fi platite toate salariile.

Gandul nostru trebuie sa fie la meci, la a juca bine, a incerca sa castigam meciul pentru a lega doua victorii. Avem obiective mai importante decat sa ne gandim la salariile restante, desi imi doresc sa ajungem la normalitate ca sa nu mai vorbim decat despre ceea ce facem pe terenul de fotbal.

Ne dorim sa mai aducem 3-4 jucatori care sa imbunatateasca valoarea lotului. Sezonul este lung, avem nevoie de cat mai multi jucatori de calitate, care sa formeze un grup, impreuna cu cei tineri, care sa obtina rezultate cat mai bune", a mai spus antrenorul in cadrul conferintei de presa dinaintea partidei din a cincea etapa a Ligii 1.

Meciul dintre Dinamo si UTA Arad este programat luni, de la ora 21:00, si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro