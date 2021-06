EXCLUSIV | Deian Sorescu a dat verdictul: "Acum va fi cel mai greu an la Dinamo!" Jucatorul a dezvaluit de ce a fost de schimbat de Radoi cu Anglia

Capitanul lui Dinamo a vorbit despre viitorul sau la Dinamo, dar despre si debutul la echipa nationala.

Deian Sorescu este cel mai valoros jucator din lotul lui Dinamo. Capitanul "cainilor" a avut un sezon foarte bun, cu 10 pase decisive in acest campionat si 7 goluri, in ciuda faptului ca clubul din Stefan cel Mare s-a salvat de la retrogradare in ultimele etape. Sorescu a vorbit despre situatia lui Dinamo si despre viitorul sau la echipa.

"Acum va fi cel mai greu an al lui Dinamo. Sunt datorii care ne apasa si vin din urma si e situatia cand DDB nu reuseste sa preia clubul de la spanioli, sau altcineva.

Nu stiu daca voi mai fi la Dinamo din sezonului viitor, nu mi-am facut niciun plan. Sunt in vacanta si vreau sa profit, cand vom incepe reunirea vom discuta la club daca au o strategie pentru sezonul viitor. Inainte de a incepe campionatul am primit o hartie din partea clubului ca ma lasa sa plec pentru 1 milion de euro. Nu mi-am impus sa nu merg la alta echipa, viata de fotbalist e scurta si vreau sa fac performanta. Cand am venit la Dinamo aveam alt vis, dar din pacate s-au intamplat alte lucruri.

E al doilea an cand am stat cu frica la evitarea retrogradarii, mai ales ca strategia celor din club, ma refer la partea financiara, nu stiu daca vor mai aduce jucatori cu experienta care sa faca diferenta", a dezvaluit Deian Sorescu la Ora Exacta in Sport, la PRO X.

Capitanul lui Dinamo a vorbit si despre debutul la echipa nationala si a clarificat dilema schimbarii sale din meciul cu Anglia, cand Radoi a fost acuzat ca l-a inlocuit cu Tiberiu Capusa, tanarul jucator care a comis un penalty la doar 1 minut dupa ce a intrat pe teren.

"Ma bucur sa aud lucruri bune de la oameni care au jucat fotbal si au facut istorie, sa imi zica de primele mele meciuri ca au fost reusite, dar rezultatele nu prea ne-au ajutat.

Vreau sa o iau pas cu pas, sa nu ma vad acum titular la echipa nationala, va trebui sa muncesc in continuare. Mai am de imbunatatit. Este un post pe care un joc de o prioada scurta de timp, sper sa o fac bine si sa joc din ce in ce mai bine. Primele mele meciuri la nationala au senzationale, a fost un vis devenit realitate.

Mister vedea foarte bine pe laptop, a vorbit cu ceilalti din staff si a luat decizia asta. Nu am de ce sa ma supar, in primul meci am jucat 90 de minute si in al doilea meci 60. Nu am fost deloc afectat. Sincer, eram obosit, dar din dorinta poate mai reuseam sa duc acele minute ramase. Asta a fost decizia antrenorului, nu ai cum sa te superi, mai ales pentru mine care a fost un inceput si am profitat de fiecare minut", a precizat Deian Sorescu.