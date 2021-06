Sorescu a vorbit dupa debutul la nationala: "A fost un vis devenit realitate!" Ce spune fundasul roman despre prestatia excelenta cu Anglia

Deian Sorescu a vorbit despre momentele pe care le-a trait pe Riverside Stadium in meciul amical cu Anglia.

Deian Sorescu, fundasul dreapta al lui Dinamo, a debutat la echipa nationala a Romaniei in meciul pierdut cu 1-2 impotriva Georgiei. In partida contra Angliei, Sorescu s-a descurcat de minune, chiar daca a avut in fata unii dintre cei mai mari fotbalisti de pe mapamond in momentul de fata.

"A fost pur si simplu un vis devenit realitate! Orice fotbalist, cand isi incepe cariera, vrea sa reprezinte Romania. Am primit sute de mesaje si am fost coplesit. Cel mai important mesaj a fost cel al parintilor, pentru ca am simtit ca i-am facut mandri si sunt fericiti.

Clar adversarul direct, Marcus Rashford! Mi s-a parut un jucator foarte bun si cel mai bun jucator pe care l-am intalnit pana la ora actuala. Nu am fost inhibat sau complexat, ci dimpotriva! Am avut o ambitie mult mai mare si am vrut sa ma ridic cat de cat la nivelul lui", a declarat Sorescu, pentru Fanatik.

Deian Sorescu a fost aproape sa inscrie intr-una dintre faze, dar portarul englez, Sam Johnstone, a reusit sa pareze sutul fundasului.

"Cu siguranta pentru mine ar fi fost cel mai important gol al carierei! Pentru ca imi doresc mereu sa ajut echipa cu o pasa, cu un gol, sau cu orice pot in momentul respectiv. Daca as fi putut marca in meciul cu Anglia ar fi fost ceva senzational. Poate era gol daca prindeam coltul lung, mai ales ca am tras pe jos, dar mai venise un fundas in alunecare. Vedeam ca daca dau in coltul lung e greu pentru portar, dar am avut niste adversari de mare calitate si cu multa experienta. E greu sa ii mai surprinzi cu decizii mai mici", a mai adaugat Sorescu.

Tiberiu Capusa a facut penalty-ul din care a marcat Marcus Rashford, insa jucatorii Romaniei au incercat sa il incurajeze pe fotbalistului Chindei.

"Toti ne-am pus in pielea lui Tibi si stim cat a fost de greu pentru el. Am incercat sa il sustinem si sa il incurajam cum am putut. Totul depinde insa numai de el. Trebuie sa fie puternic si constient ca in fotbal se mai intampla si momente de genul asta. Am vazut ca s-a vorbit despre schimbarea mea, dar jucasem si cu Georgia si era normal sa fiu si eu odihnit. Selectionerul a explicat inlocuirea mea si nu cred ca mai e nevoie de alte comentarii", a incheiat internationalul roman.