"Imi place foarte mult de Sorescu!" MM Stoica, declaratie surprinzatoare despre transferul unuia dintre liderii de la Dinamo

Deian Sorescu, laudat de rivalii de la FCSB pentru evolutiile in tricoul lui Dinamo.

Deian Sorescu a fost unul dintre jucatorii de baza ai lui Dinamo in ultimele doua sezoane. Cu evolutii constant bune, fundasul de banda al "cainilor" i-a impresionat pana si pe rivali.

MM Stoica a dezvaluit ca Sorescu este unul dintre jucatorii din Liga 1 pe care ii apreciaza foarte mult. Managerul general al FCSB a mai declarat ca l-a monitorizat pe Sorescu in perioada in care acesta evolua in Liga 2, insa pe atunci juca atacant si din acest motiv nu a ajuns la FCSB.

Ofiacialul gruparii "ros-albastre" a sustinut ca in momentul de fata nu se poate vorbi despre aducerea lui Deian Sorescu la FCSB, deoarece jucatorul se afla sub contract cu Dinamo, iar acest lucru face aproape inposibila o astfel de mutare in momentul de fata.

”Deian Sorescu e semnat cu Dinamo, e foarte greu de adus, si mie imi place foarte mult Deian Sorescu. Imi pare rau ca n-am stiut, eu il urmaream si el vedeam jucand in Liga 2 doar atacant si nu stiam ca poate juca si fundas lateral”, a declarat Mihai Stoica, într-un live pe contul de Facebook al FCSB.

Deian Sorescu a semnat cu Dinamo in 2018 din pozitia de jucator liber de contract. A imbracat tricoul "alb-rosu" de 111 ori, a marcat 20 de goluri si a oferit 24 de pase decisive.