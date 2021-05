"Ma voi razbuna pentru tot ce le-au facut baietilor!" Sorescu ii ameninta pe spaniolii de la Dinamo dupa ce clubul s-a salvat de la retrogradare

Dinamo s-a salvat de la retrogradare, iar, dupa un final de sezon reusit, dinamovistii spera ca echipa sa revina acolo unde era candva.

Deian Sorescu, cel mai bun jucator al lui Dinamo din acest sezon, ii ameninta pe actionarii spanioli care au incercat sa o bage in faliment pe Dinamo.

Fundasul a comentat evolutia echipei din acest sezon, terminat de "caini" pe locul 5 din playout.

"Toti suntem niste eroi. In sfarsit pot sa raspund la intrebare, in momentul de fata sunt foarte fericit. A fost un an greu, in care am fost mintiti, dezamagiti si pacaliti.

Aveam incredere in baieti, dar sincer am avut o teama pentru ca nu reuseam sa castigam, la un moment dat eram clacati.

Nu stiu cum a ramas in vestiar, depinde de conducere daca ne revedem in sezonul urmator. Unor jucatori li se termina contractul si nu stiu ce se inampla. As vrea sa se rezolve situatia, mi-ar fi greu sa se destrame acest grup.

Nu ne mai intereseaza. Daca nu a fost langa noi la greu, acum la bine e degeaba. Nu fug daca aud de spanioli, dar as prefera sa nu se intalneasca cu mine, ma voi razbuna pentru tot ce le-au facut baietilor", a spus Deian Sorescu, la finalul meciului Dinamo - Chindia 0-0.