Deian Sorescu, gata sa plece de la Dinamo! Cat cere clubul in schimbul jucatorului de nationala al 'cainilor'

Dinamo il lasa pe Sorescu sa plece dupa un sezon consistent in 'Stefan cel Mare'.

ProSport scrie ca Sorescu a primit o hartie din partea clubului Dinamo prin care poate pleca la orice echipa in schimbul a un milion de euro. Sorescu este golgheterul lui Dinamo, cu 7 goluri marcate in acest sezon. Sursa citata scrie ca Deian este in negocieri cu doua cluburi din strainatate.

Mario Nicolae, managerul lui Dinamo, crede ca Sorescu merita un transfer bun in aceasta vara: "Deian Sorescu a demonstrat si merita un transfer in strainatate. Isi doreste foarte mult sa ajunga intr-un campionat bun, are calitate, are varsta necesara, a demonstrat si in trecut".

Dinamo s-a salvat de la retrogradare, iar, dupa un final de sezon reusit, dinamovistii spera ca echipa sa forteze intrarea in playoff in 2022.

Deian Sorescu, cel mai bun jucator al lui Dinamo din acest sezon, ii ameninta pe actionarii spanioli

Mijlocasul a comentat evolutia echipei din acest sezon, terminat de "caini" pe locul 5 in playout.

"Toti suntem niste eroi. A fost un an greu, in care am fost mintiti, dezamagiti si pacaliti.

Aveam incredere in baieti, dar sincer am avut o teama pentru ca nu reuseam sa castigam, la un moment dat clacaseram cu totii.

Unor jucatori li se termina contractul si nu stiu ce se inampla. As vrea sa se rezolve situatia, ar fi rau sa se destrame acest grup.

Nu fug daca aud de spanioli, dar as prefera sa nu se intalneasca cu mine, ma voi razbuna pentru tot ce le-au facut baietilor", a spus Deian Sorescu, la finalul meciului Dinamo - Chindia 0-0.