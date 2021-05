Dinamo poate ramane fara unul dintre cei mai importanti jucatori! Sorescu a facut anuntul: "Pot pleca pe un milion de euro!" 

Deian Sorescu (23 ani) este unul dintre cei mai importanti jucatori ai lui Dinamo.

Capitanul 'cainilor' a fost unul dintre jucatorii de baza din acest sezon, contribuind decisiv la salvarea echipei de la retrogradare. Sorescu este si unul dintre jucatorii urmariti de cluburile din afara, iar in vara ar putea pleca de la echipa, in cazul in care un club achita suma de un milion de euro.

Fundasul a vorbit despre salvarea echipei de la retrogradare.

"Tinand cont de situatia foarte dificila de la club, chiar e o performanta si de unde eram in urma cu 7-8 etape. Dinamo a supravietuit desi multi nu mai credeau in noi. Este insa urat ca Dinamo sa ajunga aici. Pentru noi a fost un an foarte, foarte greu din toate punctele de vedere. Ma bucur doar ca am dus lupta pana la capat.

Sincer nu stiu cum am reusit sa ne revenim! Nu am o explicatie exacta. Am scos echipa dintr-o situatie grea. Au fost multe meciuri si multa presiune, insa asta ne-a ajutat sa ne unim si sa ne dam seama de adevarata noastra valoare. A fost greu pana am castigat primul meci. Stiam ca daca oprim seria aia de infrangeri, vom reusi sa adunam rezultate bune in continuare. A fost un declic", a spus Sorescu pentru Fanatik.

Intrebat daca va ramane in continuare la Dinamo, Sorescu a vorbit despre planurile sale de viitor si a dezvaluit ca a primit o hartie din partea clubului prin care poate pleca.

"Nu am putut sa zambesc si sa ma bucur de victorii. Mi-am dorit ca echipa sa fie bine si atunci am putut sa ma descatusez si eu. Vreau sa ma bucur de aceasta vacanta si de convocarea la nationala. Joi ma intorc la Bucuresti, mai am contract la Dinamo pana in vara lui 2023 si vreau sa incepem bine campionatul si sa continuam seria de victorii din acest playout.

Cei din conducere mi-au dat o hartie prin care pot pleca pentru un milion de euro. Nu pot sa zic ca m-am simtit apreciat, pentru ca acea hartie nu a venit dintr-o bucurie sau un motiv de apreciere. A venit dintr-o discutie mai aprinsa si dintr-o dezamagire din partea celor care lucreaza la birou. Am discutat ceva si s-a intamplat altceva. Asa a aparut aceasta hartie. Nu pot sa zic ca e o bucurie sau o apreciere.

Nu stiu ce a primit clubul, dar la mine nu a ajuns nicio oferta. Nu a discutat nimeni si nu m-a sunat niciun agent sau om de fotbal. Mai am contract si primul pas e sa se intalneasca cluburile intre ele si apoi ajunge discutia si la mine. Nu stiu nimic legat de viitorul meu", a adaugat fotbalistul.