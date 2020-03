"Daca nu ii dai arbitri care sa traga cu el, se supara!" Gigi Becali, atac dur la Dan Petrescu! Ce spune despre arbitrul desemnat la derby-ul de duminica

CFR Cluj si FCSB se intalnesc duminica, in cadrul etapei a 3-a din play-off-ul Ligii 1.

Comisia Centrala a Arbitrilor a decis ca Radu Petrescu sa fie centralul derby-ului CFR Cluj-FCSB. Hotararea ii poate deranja pe ardeleni, intrucat arbitrul este din Bucuresti. Nici ultima confruntare dintre CFR si FCSB nu a fost lipsita de controverse. CCA l-a delegat atunci pe Istvan Kovacs, arbitru care locuieste de ceva timp in Cluj. Gigi Becali a comentat aceasta situatie.

"Radu Petrescu a ajutat-o pe CFR la Sibiu, deci n-au de ce sa fie nemultumiti ca arbitreaza el meciul cu noi. Petrescu avea o prietenie cu ei atunci, ca a scos mingea din poarta, dar acum poate nu mai are. E arbitru experimentat, nu cred ca se va face de ras. Data trecuta ne-a arbitrat Kovacs, care e un mare arbitru, dar el are ceva cu noi. Are o dusmanie cu noi ca mereu arbitreaza impotriva noastra. E un arbitru prea bun, daca greseste inseamna ca vrea sa faca asa. Daca lui Dan Petrescu nu ii dai arbitri care sa tina cu el, jucatori de valoare si daca nu ai grija sa nu joace impotriva vantului, se supara. Evental sa ii dai si un portar de la adversari, sa semneze cu el inainte", a spus Becali la Pro X.