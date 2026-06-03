Modelul croat a distribuit pe Instagram un videoclip generat de inteligența artificială, în care joacă pentru naționala țării sale într-un meci contra Angliei. Îmbrăcată într-o ținută mulată din piele neagră, aceasta trece prin ecranul televizorului, după care driblează în viteză apărarea adversă, apoi înscrie în fața unui stadion plin.

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Fanii, amuzați de execuția croatei

Postarea a stârnit amuzamentul urmăritorilor artistei, care au glumit pe seama ipostazei în care apare croata și de felul ireal în care reușește să trimită mingea în poartă.

„Uitați-vă la felul în care ea lovește mingea, asta nu are cum să fie real”, a transmis un urmăritor.

„Uau, sunt trei mingi și le lovește pe toate”, a zis un alt internaut.

„Ea este eroul meu”, a adăugat un al treilea utilizator.