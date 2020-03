"La noi n-a murit nimeni, de ce sa oprim campionatul?" BREAKING NEWS: Reactie de ultima ora a lui Gigi Becali dupa atacul coronavirusului

Gigi Becali nu vrea sub nicio forma oprirea campionatului.

Becali crede ca virusul asiatic nu va lovi Romania la fel de puternic cum s-a intamplat in alte tari europene. Patronul FCSB e increzator ca oamenii vor fi vindecati si anunta ca 3 dintre cei infectati in Romania sunt acum in afara pericolului.

"De ce sa se opreasca Liga 1? In Anglia s-a jucat cu spectatori si au murit multi. La noi au fost si vindecati, 3 dintre ei azi, va zic eu in premiera. E periculos, dar daca la noi nu a murit nimeni, iar in Anglia s-a jucat cu spectatori, de ce sa oprim campionatul? La noi au venit unii din Italia, ii baga in carantina si ii vindeca, de ce sa nu se joace meciurile? CFR vrea sa se suspende campionatul pentru ca sunt obositi, au consumat multa energie, tot untul l-a scos Petrescu din ei. Pentru ei e convenabil sa se intrerupa, le convine, ca sa se refaca. Eu ma informez in lucruri importante, nu la fotbal, ca nu ma intereseaza, Marian Copilu stie mai bine, daca el zice ca se va intrerupe campionatul, poate asa e. El se cunoaste cu Varga, are informatii. Eu nu cred ca se va intrerupe fotbalul totusi, pentru ca la noi e posibil sa se vindece toti", a spus Becali la PRO X.