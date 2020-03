FABULOS | "Piedica, piedica, piedica!":) I-a iesit rugaciunea lui Gigi Becali! Ce a declarat patronul FCSB inainte de meciul celor de la CFR cu Medias

Gigi Becali s-a rugat ca CFR sa se incurce la Medias.

CFR a remizat pe terenul celor de la Gaz Metan Medias, scor 0-0 si a ratat sansa de a se distanta la 6 puncte de FCSB. Dan Petrescu a luat foc la finalul partidei si a spus ca nu intelege acest sacrificiu al celor de Medias pentru a obtine un punct.

Cu cateva ore inainte de meciul celor de la CFR, patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit in exclusivitate la Ora Exacta in Sport despre partida disuptata de FCSB impotriva celor de la Craiova si a contestat arbitrajul lui Istvan Kovacs. Acesta a spus ca Nitu ar fi meritat cartonas rosu la intrarea asupra lui Darius Olaru din minutul 2 al meciului, insa este de parere ca anumite decizii sunt luat intentionat impotriva echipei sale si le sunt puse piedici in drumul spre titlu de campioana. Gigi Becali a spus ca se roaga ca CFR sa se impiedice la Medias, lucru care s-a si intamplat de altfel.

"S-a vazut ca nu ii convenea si cam nu le convine la multi de FCSB. Nu stiu ce se intampla, cum poti sa nu ii dai rosu aluia? Ok. Nu ai vazut bine, dar cand vezi ca are pometele spart, ii dai rosu. Incep sa puna piedici, ca nu poate sa faca asta. Piedica, piedica, piedica si pac, se impedica si CFR diseara. Poate le pune Dumnezeu o piedica si celor de la CFR in aceasta seara", a declarat Gigi Becali, la PRO X.