"Dumnezeu a vrut sa vada daca il dau afara pe Vintila, din cauza asta am pierdut meciuri!" Gigi Becali a vorbit despre viitorul antrenorului de la FCSB

Gigi Becali si-a aratat din nou sustinerea pentru antrenorul Bogdan Vintila in direct la Ora Exacta in Sport.

FCSB s-a impus pe teren propriu cu 4-1 in fata Universitatii Craiova si a venit la 3 puncte in spatele CFR-ului. Ros-albastrii vor merge in etapa urmatoare din play-off la Cluj pentru un duel decisiv in lupta la titlu. Gigi Becali are incredere ca echipa isi va reveni si spune ca ultimele rezultate slabe au fost un test din Partea lui Dumnezeu pentru a vedea daca il da afara pe Vintila.

Patronul ros-albastrilor i-a oferit cele mai de pret garantii lui Bogdan Vintila si spune ca nu il va da afara nici daca echipa retrogradeaza si ii va fi alaturi "pana la moarte".

"Eu v-am spus de Vintila si nu mai trebuie sa intrebati. Ce sa gandesc la Vintila? Eu pe Vintila de mult am vrut sa il gasesc, e un om credincios. Si MM a luat-o pe calea credintei. Daca l-am gasit pe Vintila, cum sa il dau afara? Si daca retrogradez nu il dau afara. Dumnezeu m-a testat, am pierdut cateva meciuri sa vada daca il dau afara pe Vintila, dar nu il dau afara. Vintila va fi cu mine pana la moarte.", a spus Gigi Becali la PRO X

FCSB are 26 de puncte si este la egalitate cu Universitatea Craiova, iar CFR Cluj are 29 de puncte si un meci mai putin disputat.

Clujenii vor merge in aceasta seara la Gaz Metan Medias, meci care va incheia etapa a doua din play-off-ul Ligii 1.