"Daca se intampla asta, noi il numim Nostradamus!" Oficialii CFR-ului ii dau replica lui Gigi Becali dupa ce patronul ros-albastrilor i-a acuzat ca le e frica sa joace meciul cu FCSB

Bogdan Mara ii da replica lui Gigi Becali.

Directorul sportiv al celor de la CFR Cluj, Bogdan Mara, a vorbit despre partida pe care campioana Romaniei ar trebui sa o dispute duminica, pe teren propriu, impotriva celor de la FCSB. Clujenii vor ca aceasta partida sa fie suspendata si ii da replica lui Gigi Becali, care a spus ca celor de la CFR le e frica sa joace aceasta partida, ci nu din cauza coronaviurusului. Presedintele clujenilor, Marius Copilu, a cerut ca aceasta partida sa fie suspendata.

"Pana acum Marius Copilu nu a fost in plan public. Dar a simtit nevoia sa traga un semnal de alarma. S-a declarat pandemie globala. El a vrut sa traga un semnal de alarma sa nu face greseala care s-a facut in Italia. Domnilor, nu trebuie sa stam asteptam sa moara cineva, sau sa se imbolnaveasca cineva pentru a opri campionatul. Trebuie sa invatam din greselile celor din Italia. Eu cred ca nu trebuie sa ajungem sa vedem jucatori imblonaviti, sa nu mergem mai departe cu aceste lucruri. La stadion, nu mai intra oricine. S-au luat masuri de o saptamana. Trebuie sa ne gandim si la celelate echipe.

Asta este, de ce sa asteptam sa se imbolnaveasca cineva? Am vazut de ieri ce s-a intamplat, cate cazuri au fost. Eu cred ca o decizie logica a tuturor este sa se suspende campionatul.

Este o aberatie mare ce a spus domnul Becali, noi jucam acasa, nu am avut meciuri in Europa, nu avem un motiv sa nu jucam fotbal. Din punct de vedere fotbalistic nu avem de ce sa nu jucam. Dar aici e vorba de vieti omenesti. E pandemie globala. Am vazut o declaratie a domnului Burleanu aseara, care era foarte logica, care a spus ca va analiza si vor lua o decizie curand. Daca se intampla ce a zis Gigi Becali, ca intr-o saptamana se vor vindeca toti bolnavii de coronavirus, noi il numim Nostradamus, ii dam si diploma. Dar lucrurile sunt mult mai grave decat ne imaginam. Exista acest risc pentru toata lumea asta. E un semnal de alarma", a declarat Bogdan Mara la Ora Exacta in Sport.