EXCLUSIV Este marea surpriză din Superliga! Care este secretul sezonului senzațional al echipei

Este marea surpriză din Superliga! Care este secretul sezonului senzațional al echipei Superliga
Ovidiu Neacșu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FC Botoșani este marea surpriză a acestui sezon de Superliga.

TAGS:
FC BotosaniLeo GrozavuIonut RadaSuperliga
Din articol

Echipa antrenată de Leo Grozavu este liderul din campionatul României și are cinci victorii consecutive în Superliga, ultima fiind succesul din deplasare de la ”U” Cluj, scor 2-0.

FC Botoșani este de departe cea mai mare surpriză a acestui sezon, pentru că echipa patronată de Valeriu Iftime s-a bătut la retrogradarea în stagiunea trecută.

Ionuț Rada a găsit marele secret al lui FC Botoșani: „Joacă în stilul lui”

Ionuț Rada a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro și a scos în evidență cea mai mare surpriză din Superliga.

Fostul fundaș a fost uimit de performanța reușită de FC Botoșani până acum și evidențiat faptul că echipa moldovenii pun în aplicare perfect planul tactic propus de antrenorul Leo Grozavu.

„Botoșani este o echipă care joacă în stilul lui Leo Grozavu, într-adevăr este o surpriză pentru toată lumea. 

Ei reușesc să mențină ritmul sus și să aibă rezultate bune și pentru că au avantajul de a nu avea o presiune atât de mare, față Craiova, FCSB și Rapid, toate aceste echipe pe care noi le vedem că s-ar putea lupta la campionat, și nu au nici meciuri în cupele europene.

Dacă va intra în play-off, Botoșani ar putea fi surpriza plăcută a campionatului, dar în același timp lotul și jucătorii s-ar putea 'speria' de cum ar trebui să gestioneze momentul acela de a fi sus în clasament.

Pentru că nu este ușor, în momentul în care ești acolo, toată lumea trage să te bată, toată lumea se motivează mai mult, te văd altfel, pentru că ești Botoșani care este pe primele locuri, se întâmplă niște lucruri, iar când ajungi în play-off lucrurile se schimbă”, a declarat Ionuț Rada în exclusivitate pentru Sport.ro.

FC Botoșani se află pe primul loc în Superliga, la egalitate de puncte cu Rapid (28 de puncte), iar pentru elevii lui Leo Grozavu uremază duelul cu Hermannstadt.

Partida FC Botoșani - FC Hermannstadt, din etapa a 14-a de Superliga, va avea loc luni, de la ora 17:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri. FOTO
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Alex Chipciu, un nou show la interviu: C&acirc;știgi cu Austria, te crezi Maradona. Te bate Botoșani, &icirc;ți vine să-ți dai cu parul &icirc;n cap
Alex Chipciu, un nou show la interviu: "Câștigi cu Austria, te crezi Maradona. Te bate Botoșani, îți vine să-ți dai cu parul în cap"
Iftime vede Botoșaniul pe primul loc, dar simte că o altă echipă va fi campioană: &bdquo;E anul lor!&ldquo;
Iftime vede Botoșaniul pe primul loc, dar simte că o altă echipă va fi campioană: „E anul lor!“
Patronul liderului Botoșani se &icirc;nclină &icirc;n fața echipei sale: Este o minune! Am vrut să v&acirc;nd clubul de 3 ani
Patronul liderului Botoșani se înclină în fața echipei sale: "Este o minune! Am vrut să vând clubul de 3 ani"
ULTIMELE STIRI
Premieră pentru Ionuț Radu &icirc;n acest sezon! Decizia luată de antrenorul lui Celta Vigo
Premieră pentru Ionuț Radu în acest sezon! Decizia luată de antrenorul lui Celta Vigo
Metaloglobus - Universitatea Craiova 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Gazdele au prima ocazie
Metaloglobus - Universitatea Craiova 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Gazdele au prima ocazie
Triplul campion al Rom&acirc;niei cu FCSB și-a anunțat retragerea din fotbal: &bdquo;Nu mi-a fost ușor&rdquo;
Triplul campion al României cu FCSB și-a anunțat retragerea din fotbal: „Nu mi-a fost ușor”
Surpriză uriașă! Unde a fost surprins Costel G&acirc;lcă duminică după-amiază
Surpriză uriașă! Unde a fost surprins Costel Gâlcă duminică după-amiază
OUT de la CFR Cluj, antrenorul italian a spus totul: &bdquo;Nu e ușor&rdquo;
OUT de la CFR Cluj, antrenorul italian a spus totul: „Nu e ușor”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
La acest Chivu nu ne așteptam! Reacția care face valuri &icirc;n Italia după Napoli - Inter 3-1

"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1

A lăsat totul și a luat primul bilet spre București: &bdquo;M-a sunat și a spus că FCSB mă vrea!&rdquo;

A lăsat totul și a luat primul bilet spre București: „M-a sunat și a spus că FCSB mă vrea!”

Olandezii au dat verdictul despre Dennis Man: &rdquo;Așa se &icirc;nt&acirc;mplă cu multe transferuri&rdquo;

Olandezii au dat verdictul despre Dennis Man: ”Așa se întâmplă cu multe transferuri”

Ianis Hagi, banii nu aduc fericirea: situația sa din Turcia, agonizantă

Ianis Hagi, banii nu aduc fericirea: situația sa din Turcia, agonizantă

Antrenorul lui Rayo dezvăluie: Rațiu a fost trist după decizia clubului

Antrenorul lui Rayo dezvăluie: "Rațiu a fost trist după decizia clubului"

Șeful lui Inter, mesaj direct pentru criticii lui Chivu: E bravo și nu ne surprinde! Știam cu cine avem de-a face

Șeful lui Inter, mesaj direct pentru criticii lui Chivu: "E bravo și nu ne surprinde! Știam cu cine avem de-a face"



Recomandarile redactiei
Triplul campion al Rom&acirc;niei cu FCSB și-a anunțat retragerea din fotbal: &bdquo;Nu mi-a fost ușor&rdquo;
Triplul campion al României cu FCSB și-a anunțat retragerea din fotbal: „Nu mi-a fost ușor”
Metaloglobus - Universitatea Craiova 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Gazdele au prima ocazie
Metaloglobus - Universitatea Craiova 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Gazdele au prima ocazie
Premieră pentru Ionuț Radu &icirc;n acest sezon! Decizia luată de antrenorul lui Celta Vigo
Premieră pentru Ionuț Radu în acest sezon! Decizia luată de antrenorul lui Celta Vigo
OUT de la CFR Cluj, antrenorul italian a spus totul: &bdquo;Nu e ușor&rdquo;
OUT de la CFR Cluj, antrenorul italian a spus totul: „Nu e ușor”
Surpriză uriașă! Unde a fost surprins Costel G&acirc;lcă duminică după-amiază
Surpriză uriașă! Unde a fost surprins Costel Gâlcă duminică după-amiază
Alte subiecte de interes
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: &rdquo;Vor sta la r&acirc;nd, așa e la mine!&rdquo;
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor &icirc;ntr-un meci cu o mulțime de ocazii
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor într-un meci cu o mulțime de ocazii
Tricolorul criticat după prima repriză din Rom&acirc;nia - Belgia: Fricos, fuge de contact!
Tricolorul criticat după prima repriză din România - Belgia: "Fricos, fuge de contact!"
El poate fi talismanul tricolorilor la EURO 2024: Are tehnică, forță, simțul porții!
El poate fi 'talismanul' tricolorilor la EURO 2024: "Are tehnică, forță, simțul porții!"
Fostul coechipier al lui Cristi Tănase la FCSB, mesaj tranșant după ce Dodel a fost prins drogat la volan
Fostul coechipier al lui Cristi Tănase la FCSB, mesaj tranșant după ce 'Dodel' a fost prins drogat la volan
Atac direct către fanii de la CSA Steaua: Am văzut echipe mai mari care au avut probleme, dar suporterii veneau la meci
Atac direct către fanii de la CSA Steaua: "Am văzut echipe mai mari care au avut probleme, dar suporterii veneau la meci"
CITESTE SI
Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvor&acirc;torul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

stirileprotv Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!