Echipa antrenată de Leo Grozavu este liderul din campionatul României și are cinci victorii consecutive în Superliga, ultima fiind succesul din deplasare de la ”U” Cluj, scor 2-0. FC Botoșani este de departe cea mai mare surpriză a acestui sezon, pentru că echipa patronată de Valeriu Iftime s-a bătut la retrogradarea în stagiunea trecută.

Ionuț Rada a găsit marele secret al lui FC Botoșani: „Joacă în stilul lui”

Ionuț Rada a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro și a scos în evidență cea mai mare surpriză din Superliga. Fostul fundaș a fost uimit de performanța reușită de FC Botoșani până acum și evidențiat faptul că echipa moldovenii pun în aplicare perfect planul tactic propus de antrenorul Leo Grozavu. Citește și: Patronul liderului Botoșani se înclină în fața echipei sale: "Este o minune! Am vrut să vând clubul de 3 ani"



„Botoșani este o echipă care joacă în stilul lui Leo Grozavu, într-adevăr este o surpriză pentru toată lumea. Ei reușesc să mențină ritmul sus și să aibă rezultate bune și pentru că au avantajul de a nu avea o presiune atât de mare, față Craiova, FCSB și Rapid, toate aceste echipe pe care noi le vedem că s-ar putea lupta la campionat, și nu au nici meciuri în cupele europene. Dacă va intra în play-off, Botoșani ar putea fi surpriza plăcută a campionatului, dar în același timp lotul și jucătorii s-ar putea 'speria' de cum ar trebui să gestioneze momentul acela de a fi sus în clasament. Pentru că nu este ușor, în momentul în care ești acolo, toată lumea trage să te bată, toată lumea se motivează mai mult, te văd altfel, pentru că ești Botoșani care este pe primele locuri, se întâmplă niște lucruri, iar când ajungi în play-off lucrurile se schimbă”, a declarat Ionuț Rada în exclusivitate pentru Sport.ro.



FC Botoșani se află pe primul loc în Superliga, la egalitate de puncte cu Rapid (28 de puncte), iar pentru elevii lui Leo Grozavu uremează duelul cu Hermannstadt. Partida FC Botoșani - FC Hermannstadt, din etapa a 14-a de Superliga, va avea loc luni, de la ora 17:30


