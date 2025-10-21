FC Botoșani e o echipă „metamorfozată“ sub comanda lui Leo Grozavu, acum când s-au făcut zece luni de la revenirea tehnicianului de 58 de ani la formația moldavă.

În ciuda acestei transformări, una spectaculoasă de-a dreptul, Grozavu nici nu vrea să audă de cuvântul „titlu“. Sport.ro a arătat aici că, deocamdată, Grozavu are un cu totul alt obiectiv. Unul bulversant pentru o echipă aflată pe primul loc al clasamentului.

Valeriu Iftime: „E anul Craiovei“

De remarcat că Grozavu nu e singurul om din fruntea clubului FC Botoșani care nu ia în calcul fix această echipă în lupta pentru titlu. Finanțatorul Valeriu Iftime gândește aproape la fel, după cum a recunoscut, în dialog cu Fanatik.

„Sigur că, anul ăsta, e anul Craiovei. Eu, din ce am văzut până acum, pot să spun că jucăm fotbal. La Cluj, la 2-0, mai putem să dăm gol, nu ne-am retras, nu ne-a fost frică. E clar că avem în cap ideea asta, doar că fotbalul nu are o logică anume. Trebuie să ținem de ce avem acum cu concentrare. Leo Grozavu a făcut un lucru extraordinar la noi, jucăm fotbal. Pentru o echipă mică e cel mai important să ținem acest nivel de concentrare. Te pot copleși emoțiile când ești sus. Au trecut 13 etape, nu mai e o întâmplare. Noi suntem răi acasă, suntem ambițioși, cred că avem o șansă bună să fim în play-off“, a spus Valeriu Iftime.

Când a fost întrebat ce ar însemna, totuși, un titlu câștigat de FC Botoșani, omul de afaceri a oferit un răspuns sincer.

„Ar fi cea mai mare surpriză și pentru perioada de dinainte de Revoluție și pentru cea de după! Depinde cât poate să-i țină Leo Grozavu concentrați pe jucători. Pe ce post să mai aduc jucători? Avem pe toate posturile fotbaliști buni, ba unii chiar nu au apucat să joace“, a spus Iftime.

