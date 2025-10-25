La debutul lui Cristiano Bergodi, U Cluj s-a impus datorită dublei lui Jovo Lukic (70', 90+1'). Ardelenii au avut mari emoții în cele trei faze controversate verificate de VAR.

Alex Chipciu, după Oțelul - U Cluj 1-2: "Pe final aveam nevoie de picioare noi"



Alex Chipciu, căpitanul lui U Cluj, a avut un nou discurs spumos. A vorbit despre cele 25 de minute de întrerupere pentru intervențiile VAR, dar și despre cât de ușor trece un fotbalist de la agonie la extaz.



"A fost un meci dificil și pentru că Oțelul a început foarte bine și e în primele 6, joacă un fotbal cu intensitate. Mereu a fost greu la Galați și trebuie să lupți ca să iei 3 puncte.



Minutele de așteptare de la VAR? Problema e când reîncepi să joci. Picioarele sunt gheață. Mai ales pe final îmi trebuiau picioare noi ca să pot să mai joc. Important e că am marcat imediat după ce am primit gol pentru că era clar că nu vor mai fi ocazii.



La primul gol, eu văzusem atacantul lor și mi-era teamă că l-am scos din ofsaid. Când au marcat ei, la 1-1, mi s-a părut din nou că atacantul era puțin în fața mea și am zis că e ofsaid. La ultimul, cădea casa pe noi dacă era ofsaid iar. Pentru moralul nostru ar fi fost foarte rău. Asta a fost viața azi, s-au tras liniile alea atât timp. E greu și pentru arbitru, nici sistemul nu e unul foarte avansat.



Cristiano Bergodi? Am avut două zile de antrenament cu dumnealui. N-a avut mult timp să facă schimbări. S-a gândit la partea defensivă ca să stăm mai compacți. Problemele noastre erau pe faza de apărare pentru că nu jucam cu intensitatea care trebuia. Poate și pentru că ne propuneam obiective foarte mari și intervenea neîncrederea. Azi am luptat și doar așa poți câștiga meciuri de fotbal. Toată lumea a vorbit frumos de dumnealui, iar așteptările noastre erau să fie un antrenor și un om bun.



Dacă am fost mai calm azi? N-aș spune. Așa a fost să fie azi. Sunt momente în care poți controla creierul și momente în care nu poți. Sper să fiu calm și meciurile viitoare și să câștigăm, dar e mai puțin importantă starea asta.



Fericiți ar trebui să fim indiferent de situație. Azi câștigi cu Austria, te crezi Maradona și după joci cu Botoșani, iei bătaie acasă, îți vine să-ți dai cu parul în cap și crezi că ești cel mai slab. Fericirea ar trebui să fie o stare normală pentru orice om, chiar dacă e foarte greu. Instinctul animalic din noi nu ne lasă să fim atât de fericiți", a spus Chipciu.

U Cluj a încheiat seria de cinci meciuri consecutive fără victorie, iar trupa lui Bergodi a urcat momentan pe locul 8, cu 17 puncte în 14 etape.

