Moldovenii au cel mai bun atac din campionat, cu 26 de goluri înscrise, iar parcursul de vis l-a adus în extaz pe finanțatorul Valeriu Iftime, care recunoaște că nu se aștepta la o asemenea performanță.



Victoria de sâmbătă, un 2-0 clar pe terenul celor de la 'U' Cluj, a consolidat poziția echipei antrenate de Leo Grozavu în fruntea ierarhiei. Golurile lui Alexandru Cîmpanu (53) și Hervin Ongenda (68) au adus a cincea victorie consecutivă pentru botoșăneni, care sunt neînvinși de nouă meciuri.



"Am vrut să las echipa, acum suntem unde trebuie"

Valeriu Iftime a vorbit despre forma incredibilă a echipei sale: "Este o minune. Este un lucru incredibil pe care l-a făcut Leo la Botoșani. Suntem echipa cu cel mai bun golaveraj, cu cele mai multe goluri marcate. Ai 2-0 și îi ții pe U Cluj în poartă. Chiar s-a jucat frumos. Asta înseamnă că Botoșaniul merită locul pe care îl are acum", a spus finanțatorul.



Finanațatorul moldovenilor a adăugat că, deși se bucură de moment, echipa trebuie să rămână precaută: "N-avem decât să ne bucurăm, dar trebuie să fim rezervați. După ridicarea asta poți să iei o trântă de nu îți mai revii toată viața. Trebuie să stăm acolo cât de mult putem".



Iftime a dezvăluit și că a fost la un pas să renunțe la club în urmă cu câțiva ani. "Am tot vrut să lăsăm echipa. De vreo 3 ani am zis c-o lăsăm. Am spus că m-am cam săturat de fotbal și că lucrurile n-au altă direcție în afară de a cheltui bani. Am zis să ne reorganizăm, să vindem clubul. Dar 2-3 ani n-a venit nimeni și am cheltuit de 3 ori mai mulți bani decât înainte. Anul ăsta am avut o convenție cu Leo, să încercăm să facem mai mult. N-am visat că vom fi pe primul loc în etapa a 13-a, dar nici n-am plecat șchiopi de la început", a conchis Iftime pentru Sport Total FM.

