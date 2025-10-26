Valeriu Iftime nici nu a vrut să audă! Patronul liderului din Superliga, categoric: „Nu”

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Valeriu Iftime a oferit un răspuns categoric în momentul în care a fost întrebat despre transferuri.

FC Botoșani merge perfect în acest sezon, iar echipa lui Leo Grozavu este lider în Superliga.

Moldovenii au obținut în runda trecută victoria pe terenul lui ”U” Cluj, scor 2-0 și își continuă forma excelentă.

Valeriu Iftime vrea să păstreze același lot și în iarnă

În urma succesului răsunător din acest început de sezon, patronul lui FC Botoșani a fost întrebat dacă va fi tentat să vândă din jucători dacă va avea oferte bune în această iarnă.

Valeriu Iftime a răspuns cu „un nu” categoric, pentru că își dorește să închei sezonul cu același lot, dacă lucrurile merg în continuare atât de bine.

(n.r: Dacă vin oferte pentru Mailat, Ilaş, Cîmpanu) Nu. Am spus că dacă suntem în zona asta în care echipa funcţionează o să ţinem aşa (n.r: lotul) până la vară. Sunt convins că o să vină oferte. De la Botoşani au plecat jucători că au vrut ei, nu că am vrut eu. Au plecat că au insistat. Nu cred că în contextul ăsta mai e aceeaşi dorinţă de a pleca”, a declarat Valeriu Iftime pentru digisport.ro.

FC Botoșani se află pe primul loc în Superliga, la egalitate de puncte cu Rapid (28 de puncte), iar pentru elevii lui Leo Grozavu uremază duelul cu Hermannstadt.

Partida FC Botoșani - FC Hermannstadt, din etapa a 14-a de Superliga, va avea loc luni, de la ora 17:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

