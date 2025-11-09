Campioana României a pierdut două puncte prețioase în lupta pentru play-off-ul din Superliga României. A întâlnit penultima clasată, care a venit după cinci înfrângeri consecutive, și a rămas pe locul nouă, la cinci puncte distanță de zona play-off-ului.



La finalul partidei, antrenorul Elias Charalambous a tras primele concluzii despre evoluția elevilor săi de la FCSB și s-a arătat dezamăgit de greșelile făcute de aceștia.



Elias Charalambous a explicat ce s-a întâmplat cu Ștefan Târnovanu



„Pentru voi a fost o seară reușită, pentru că a fost spectaculos meciul, dar mă simt dezamăgit. Aveam multe argumente pentru care să câștigăm acest meci, avem și acea șansă de a conduce cu 1-0, apoi am primit goluri ușoare, mai ales al doilea.



Astăzi am plătit pentru situațiile în care n-am reușit să marcăm. Am avut curaj până la final, chiar dacă eram în inferioritate numerică. Am reușit să înscriem pentru 3-3. Am luat un punct, deși ne propusesem trei.



Dacă primești trei goluri într-un meci, cu siguranță faci ceva greșit. Nu există scuze, din punctul meu de vedere. Am arătat că putem să jucăm un fotbal mai bun și când am avut jucători accidentați sau când am fost în inferioritate numerică. Trebuie să fim mai concentrați, mai serioși ca să câștigăm meciurile. Nu trebuie să mai facem astfel de greșeli”, a spus cipriotul, la flash-interviu.



La final, Charalambous a fost întrebat despre situația lui Ștefan Târnovanu, exclus din lot pentru această partidă. Antrenorul s-a limitat să spună că acesta ”a fost bolnav”.



În următoarea etapă, FCSB va primi vizita celor de la Petrolul Ploiești, echipa neînvinsă în ultimele cinci etape. Prahovenii sunt pe locul 13, cu 15 puncte și cu un parcurs bun după ”instalarea” lui Eugen Neagoe.



De cealaltă parte, Hermannstadt pune capăt unei serii de cinci înfrângeri la rând, dar rămâne penultima în campionat, cu doar 11 puncte.



Echipele de start pentru Hermannstadt - FCSB:

