LIVE TEXT de la ora 20:30 pe Sport.ro, FC Hermannstadt și FCSB se întâlnesc în etapa cu numărul 16 din Superligă.

Campioana vine după două victorii consecutive la zero în Superligă: 4-0 acasă cu UTA Arad și 2-0 în deplasare cu U Cluj.

Sibienii trec printr-o perioadă grea, având doar o victorie în ultimele opt runde (2-1 Rapid, deplasare), în rest șapte înfrângeri.

De partea cealaltă, roș-albaștrii au câștigat fără gol primit patru dintre precedentele cinci meciuri disputate în campionat, singurul insucces fiind cu Metaloglobus, scor 1-2.

FCSB a fost echipa cu cele mai multe șuturi expediate în turul sezonului regulat - 274, dintre care 94 au fost pe spațiul porții adverse.

Doar 153 de faulturi au comis ardelenii, cele mai puține dintre toate competitoarele.

11 contribuții ofensive a strâns Florin Tănase (9 goluri, 2 pase decisive), cele mai multe dintre toți jucătorii cu minute în ediția curentă.

Marius Măldărăşanu a debutat ca principal într-o victorie cu FCSB



FC Hermannstadt și FCSB s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 13 ori, de două ori au câștigat sibienii, de șapte ori s-au impus bucureștenii, iar alte patru partide s-au terminat la egalitate.

Prima confruntare din campionat a avut loc pe 30 septembrie 2018, FC Hermannstadt - FCSB 1-3 (marcatori Răzvan Dâlbea / Florin Tănase - dublă, Harlem Gnohere).

Cele mai multe goluri: 14 iulie 2019, FCSB - FC Hermannstadt 4-3. Pe băncile tehnice s-au aflat Bogdan Andone, respectiv Constantin Enache.

Cea mai mare diferenţă de scor: 26 octombrie 2020, FCSB - FC Hermannstadt 5-0.

Cea mai recentă dispută din SuperLigă: 12 iulie 2025, FCSB-FC Hermannstadt 1-1, goluri înscrise de Alexandru Stoian, respectiv Kalifa Kujabi.

De reamintit că Marius Măldărăşanu a debutat ca principal pe prima scenă chiar în faţa roş-albaştrilor bucureşteni, pe 21 iulie 2018, în Astra - FCSB 1-0. Info: LPF



Clasamentul LIVE din Superligă

