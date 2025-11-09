LIVE TEXT FC Hermannstadt - FCSB, de la ora 20:30! Campioana vine după două victorii consecutive la zero în Superligă

FC Hermannstadt - FCSB, de la ora 20:30! Campioana vine după două victorii consecutive la zero &icirc;n Superligă Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Partida de la Sibiu contează pentru etapa cu numărul 16.

TAGS:
FCSBFC HermannstadtFC Hermannstadt - FCSBflorin tanaseMarius Maldarasanu
Din articol

FC Hermannstadt - FCSB

LIVE TEXT de la ora 20:30 pe Sport.ro, FC Hermannstadt și FCSB se întâlnesc în etapa cu numărul 16 din Superligă.

Campioana vine după două victorii consecutive la zero în Superligă: 4-0 acasă cu UTA Arad și 2-0 în deplasare cu U Cluj.

Sibienii trec printr-o perioadă grea, având doar o victorie în ultimele opt runde (2-1 Rapid, deplasare), în rest șapte înfrângeri.

De partea cealaltă, roș-albaștrii au câștigat fără gol primit patru dintre precedentele cinci meciuri disputate în campionat, singurul insucces fiind cu Metaloglobus, scor 1-2.

FCSB a fost echipa cu cele mai multe șuturi expediate în turul sezonului regulat - 274, dintre care 94 au fost pe spațiul porții adverse.

Doar 153 de faulturi au comis ardelenii, cele mai puține dintre toate competitoarele.

11 contribuții ofensive a strâns Florin Tănase (9 goluri, 2 pase decisive), cele mai multe dintre toți jucătorii cu minute în ediția curentă.

Marius Măldărăşanu a debutat ca principal într-o victorie cu FCSB

FC Hermannstadt și FCSB s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 13 ori, de două ori au câștigat sibienii, de șapte ori s-au impus bucureștenii, iar alte patru partide s-au terminat la egalitate.

Prima confruntare din campionat a avut loc pe 30 septembrie 2018, FC Hermannstadt - FCSB 1-3 (marcatori Răzvan Dâlbea / Florin Tănase - dublă, Harlem Gnohere).

Cele mai multe goluri: 14 iulie 2019, FCSB - FC Hermannstadt 4-3. Pe băncile tehnice s-au aflat Bogdan Andone, respectiv Constantin Enache.

Cea mai mare diferenţă de scor: 26 octombrie 2020, FCSB - FC Hermannstadt 5-0.

Cea mai recentă dispută din SuperLigă: 12 iulie 2025, FCSB-FC Hermannstadt 1-1, goluri înscrise de Alexandru Stoian, respectiv Kalifa Kujabi.

De reamintit că Marius Măldărăşanu a debutat ca principal pe prima scenă chiar în faţa roş-albaştrilor bucureşteni, pe 21 iulie 2018, în Astra - FCSB 1-0. Info: LPF

Clasamentul LIVE din Superligă

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Exercițiu NATO de amploare, în România. Mii de militari vor dormi în câmp deschis, în tranșee, fără acces la săli de mese
Exercițiu NATO de amploare, &icirc;n Rom&acirc;nia. Mii de militari vor dormi &icirc;n c&acirc;mp deschis, &icirc;n tranșee, fără acces la săli de mese
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din MLS prezentat &icirc;n exclusivitate de Sport.ro, debut cu naționala SUA la Campionatul Mondial!
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut cu naționala SUA la Campionatul Mondial!
ULTIMELE STIRI
Capriciosul Maurizio Sarri l-a disecat pe Cristi Chivu: &rdquo;Vă pot spune asta!&rdquo;
Capriciosul Maurizio Sarri l-a disecat pe Cristi Chivu: ”Vă pot spune asta!”
Mihai Stoica a recunoscut că Denis Alibec poate pleca de la FCSB &icirc;n iarnă: &rdquo;El știe asta!&rdquo;
Mihai Stoica a recunoscut că Denis Alibec poate pleca de la FCSB în iarnă: ”El știe asta!”
Liviu Antal, al nouălea meci consecutiv cu gol marcat! Un alt fotbalist rom&acirc;n, vicecampion &icirc;n Lituania
Liviu Antal, al nouălea meci consecutiv cu gol marcat! Un alt fotbalist român, vicecampion în Lituania
Dunărea Brăila a făcut spectacol la CSM T&acirc;rgu Jiu acasă &icirc;n Liga Florilor!
Dunărea Brăila a făcut spectacol la CSM Târgu Jiu acasă în Liga Florilor!
Victor Angelescu s-a convins de o rivală: &bdquo;99% e &icirc;n play-off!&rdquo;
Victor Angelescu s-a convins de o rivală: „99% e în play-off!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
&bdquo;Epava&ldquo; luată de Lucescu la națională: &bdquo;rupe&ldquo; banca la clubul care a dat o sumă uriașă pe el

„Epava“ luată de Lucescu la națională: „rupe“ banca la clubul care a dat o sumă uriașă pe el

Turcii au calculat: de la ce distanță a dat Ianis Hagi golul etapei, o capodoperă

Turcii au calculat: de la ce distanță a dat Ianis Hagi golul etapei, o capodoperă

De necrezut! Ioan Varga l-a plătit pe Louis Munteanu să plece la FCSB! Dezvăluirea lui Gigi Becali

De necrezut! Ioan Varga l-a plătit pe Louis Munteanu să plece la FCSB! Dezvăluirea lui Gigi Becali

Djokovic, bomba de la miezul nopții: &bdquo;Sunt trist, dar trebuie să vă anunț&hellip;&ldquo;

Djokovic, bomba de la miezul nopții: „Sunt trist, dar trebuie să vă anunț…“

OUT! Oficialul CFR-ului și-a reziliat contractul după 12 ani: &bdquo;Plec cu inima grea&rdquo;

OUT! Oficialul CFR-ului și-a reziliat contractul după 12 ani: „Plec cu inima grea”

Fost milionar &icirc;n euro, acum cerșește pe străzi! Imagini șocante cu fosta vedeta din NBA

Fost milionar în euro, acum cerșește pe străzi! Imagini șocante cu fosta vedeta din NBA



Recomandarile redactiei
Mihai Stoica a recunoscut că Denis Alibec poate pleca de la FCSB &icirc;n iarnă: &rdquo;El știe asta!&rdquo;
Mihai Stoica a recunoscut că Denis Alibec poate pleca de la FCSB în iarnă: ”El știe asta!”
Capriciosul Maurizio Sarri l-a disecat pe Cristi Chivu: &rdquo;Vă pot spune asta!&rdquo;
Capriciosul Maurizio Sarri l-a disecat pe Cristi Chivu: ”Vă pot spune asta!”
A plecat de la FCSB și recunoaște: &rdquo;Cea mai bună alegere din cariera mea!&rdquo;
A plecat de la FCSB și recunoaște: ”Cea mai bună alegere din cariera mea!”
Liviu Antal, al nouălea meci consecutiv cu gol marcat! Un alt fotbalist rom&acirc;n, vicecampion &icirc;n Lituania
Liviu Antal, al nouălea meci consecutiv cu gol marcat! Un alt fotbalist român, vicecampion în Lituania
Dunărea Brăila a făcut spectacol la CSM T&acirc;rgu Jiu acasă &icirc;n Liga Florilor!
Dunărea Brăila a făcut spectacol la CSM Târgu Jiu acasă în Liga Florilor!
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
O versiune foarte bună! Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
"O versiune foarte bună!" Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
Florin Tănase a reacționat sincer după FC Hermannstadt - FCSB
Florin Tănase a reacționat sincer după FC Hermannstadt - FCSB
Marius Măldărășanu, pe picior de plecare? Nu vreau să iau decizii la cald!
Marius Măldărășanu, pe picior de plecare? "Nu vreau să iau decizii la cald!"
CITESTE SI
&rdquo;Una dintre cele mai mari greșeli ale politicii externe germane&rdquo;. Dezvăluirea care dă fiori a unui fost ministru

stirileprotv ”Una dintre cele mai mari greșeli ale politicii externe germane”. Dezvăluirea care dă fiori a unui fost ministru

Mărimea chiar contează. Se iubeau nebunește, dar s-au despărțit pentru că ea nu mai suporta. &rdquo;&Icirc;mi dădeau lacrimile de fiecare dată&rdquo;

protv Mărimea chiar contează. Se iubeau nebunește, dar s-au despărțit pentru că ea nu mai suporta. ”Îmi dădeau lacrimile de fiecare dată”

Un bărbat a cumpărat una din renumitele locuințe la un euro din Sicilia. Ce a descoperit: &bdquo;S-a plătit practic singură&rdquo;

stirileprotv Un bărbat a cumpărat una din renumitele locuințe la un euro din Sicilia. Ce a descoperit: „S-a plătit practic singură”

Cum a aflat o c&acirc;ntăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. &rdquo;Merit un divorț ca la carte&rdquo;

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!