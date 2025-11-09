Absența lui Ștefan Târnovanu (25 de ani) a reprezentat cea mai mare surpriză, înainte de această partidă. FCSB a mers pe mâna lui Lukas Zima, după ce internaționalul român a primit cartonașul roșu în meciul cu Basel din Europa League (1-3).



Târnovanu nu a fost suspendat în campionat, astfel că absența sa a fost pusă sub semnul întrebării. Nu e clar dacă este vorba despre o ”pedeapsă” sau despre o accidentare, dar acest aspect va fi lămurit cu siguranță de Gigi Becali cât de curând.



Imediat după golul de 2-2 din Hermannstadt - FCSB, marcat de David Miculescu, camerele TV l-au surprins pe Ștefan Târnovanu în tribunele stadionului din Sibiu, alături de Mihai Stoica, managerul general al campioanei.



Echipele de start pentru Hermannstadt - FCSB:



Hermannstadt : Muțiu - Căpușă, Bejan, Karo - Stancu, Albu, Ivanov, Oroian, Ciubotaru - Chițu, Neguț

: Muțiu - Căpușă, Bejan, Karo - Stancu, Albu, Ivanov, Oroian, Ciubotaru - Chițu, Neguț Rezerve: Pop, Issac, Bârstan, Batista, Biceanu, Gândilă, Mihart, Tavares, Vic, Buș, Gjorgjievski

FCSB : Zima - Graovac, Ngezana, Cercel, Radunovic - Lixandru, Tănase - Miculescu, Olaru, Cisotti - Thiam

: Zima - Graovac, Ngezana, Cercel, Radunovic - Lixandru, Tănase - Miculescu, Olaru, Cisotti - Thiam Rezerve: Udrea, Dăncuș, Alibec, Șut, Bîrligea, Kiki, Edjouma, Politic, Toma, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian



FC Hermannstadt și FCSB s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 13 ori, de două ori au câștigat sibienii, de șapte ori s-au impus bucureștenii, iar alte patru partide s-au terminat la egalitate.



Prima confruntare din campionat a avut loc pe 30 septembrie 2018, FC Hermannstadt - FCSB 1-3 (marcatori Răzvan Dâlbea / Florin Tănase - dublă, Harlem Gnohere).



Cele mai multe goluri: 14 iulie 2019, FCSB - FC Hermannstadt 4-3. Pe băncile tehnice s-au aflat Bogdan Andone, respectiv Constantin Enache.

