FCSB a remizat, duminică, în deplasare, scor 3-3, cu Hermannstadt, în etapa a 16-a a Superligii. La finalul confruntării, Risto Radunovic și-a exprimat nemulțumirea.

Risto Radunovic, supărat după Hermannstadt - FCSB 3-3

Fundașul stânga al campioanei României s-a arătat dezamăgit de modul în care s-a prezentat echipa sa pe fază defensivă, însă a subliniat că roș-albaștrii trebuie să rămână pozitivi pentru următoarele etape.

„Sunt foarte supărat că am primit 3 goluri! Nu putem să avem pretenții ca echipă și să primim 3 goluri la un meci de campionat. Sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim. Mai avem 14 meciuri. Trebuie să câștigăm ca să ajungem în play-off. Acum suntem departe.

Scopul a fost să câștigăm meciul. Am avut mai multe rezultate favorabile în această etapă, însă nu am putut. Când avem mai mulți jucători prezenți în careu suntem periculoși. În seara aceasta am avut mai multe situații și nu am marcat. Sperăm data viitoare să fim mai buni.

Trebuie să rămânem pozitivi. Ne aflăm la un club cu pretenții mari și trebuie să ne ridicăm la nivel”, a declarat Risto Radunovic, la flash-interviu.

Misiune dificilă pentru FCSB în următoarea etapă

Confruntarea cu Hermannstadt a fost una plină de evenimente. Daniel Bîrligea a avut un gol anulat de VAR în minutul 72 pentru ofsaid și a fost eliminat pentru proteste. Atacantul a încasat două cartonașe galbene în minutele 79 și 81 pentru proteste. Au marcat Chiţu (26 şi 55) şi Stancu (87) de la gazde, respectiv Thiam (4), Miculescu (63) și Politic (90+3) de la oaspeți.

În următoarea etapă, FCSB va primi vizita celor de la Petrolul Ploiești, echipa neînvinsă în ultimele cinci etape. Prahovenii sunt pe locul 13, cu 15 puncte și cu un parcurs bun după ”instalarea” lui Eugen Neagoe.

De cealaltă parte, Hermannstadt pune capăt unei serii de cinci înfrângeri la rând, dar rămâne penultima în campionat, cu doar 11 puncte.

Echipele de start pentru Hermannstadt - FCSB: