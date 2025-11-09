FCSB se îndrepta către o înfrângere, după ce Daniel Bîrligea a fost eliminat și Luca Stancu a înscris golul de 3-2, dar Dennis Politic a dat lovitura în prelungirile partidei, cu un șut la care Vlad Muțiu nu a avut replică.



Hermannstadt - FCSB 3-3 | Campioana, tot mai departe de play-off



În urma acestui rezultat, campioana se distanțează de zona play-off-ului, având în vedere că Farul Constanța, ocupanta locului șase, a câștigat în această etapă (2-0 cu FC Botoșani) și a ajuns la 25 de puncte.



FCSB este pe locul nouă, la egalitate cu Universitatea Cluj și cu 20 de puncte după 16 runde. Totuși, play-off-ul nu este departe, având în vedere că mai sunt 14 etape din sezonul regulat.



În următoarea etapă, FCSB va primi vizita celor de la Petrolul Ploiești, echipa neînvinsă în ultimele cinci etape. Prahovenii sunt pe locul 13, cu 15 puncte și cu un parcurs bun după ”instalarea” lui Eugen Neagoe.



De cealaltă parte, Hermannstadt pune capăt unei serii de cinci înfrângeri la rând, dar rămâne penultima în campionat, cu doar 11 puncte.



Echipele de start pentru Hermannstadt - FCSB:

