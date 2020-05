"Este imposibil ca Dinamo sa fie tinuta de suporteri!" Un fost fotbalist de la Dinamo nu crede in varianta fanilor

Suporterii lui Dinamo au spus ca vor sa cumpere clubul, insa un fost jucator nu crede ce acestia il pot sustine financiar.

Danut Lupu, fostul jucator al lui Dinamo, nu crede in varianta fanilor de a prelua clubul. Suporterii aduna bani pentru club prin programul socios si vor sa preia Dinamo in viitor.

"Odata ce vom ajunge la 10 mii de membri in programul DDB, vom incerca sa cumparam clubul Dinamo. Acum suntem aproape 6 mii de membri. Acest program va deveni un tavalug, nu il va mai putea opri nimeni. Nu e totul legat doar de fotbal, s-a vazut unde am ajuns si cu handbalul.", a spus Robert Thomas, reprezentant al PCH.

Danut Lupu a raspuns luni. "Nu cred ca Dinamo va putea fi tinuta de suporteri, e imposibil. Va spun eu Negoita va mai baga bani. Va mai vinde cate un jucator, va primi bani de la televiziune. Negoita nu vrea sa vanda Dinamo. El nu are nicio vina, a trecut luna, stie ca tre sa dea bani. Eu cred ca atata timp cat apare in presa ca spanioli, italieni, romani, vor cumpara Dinamo, asta nu se va realiza niciodata.", a spus Danut Lupu la DigiSport.

Asadar, Dinamo va avea de asteptat sosirea unui investitor care sa salveze clubul. "Eu am partea mea de vina, si Danciulescu are partea lui de vina, si Mutu are partea lui de vina. Daca stateam pe hol si insistam mai mult poate Negoita ne baga in seama si nu se ajungea aici.", a adaugat Lupu.