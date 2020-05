Danciulescu, dezvaluiri despre un posibil blat Steaua - Dinamo! "Ne-au ademenit cu diverse sume de bani ca sa le dam meciul. Borcea stia tot, probabil ne ascultau telefoanele"

Fostul dinamovist a vorbit despre un meci dintre cele doua rivale, disputat in 2008.

Partida a avut loc in urma cu 12 ani, pe 4 mai 2008, iar Ionel Danciulescu a dezvaluti ca stelistii au vrut sa le ofere bani tuturor dinamovistilor pentru a pierde meciul. Steaua avea mare nevoie de victorie in penultima etapa impotriva "cainilor", lucru care nu s-a intamplat, Dinamo invingand cu 2-1. In urma rezultatului, CFR Cluj a ridicat trofeul.

"La meciul respectiv sunt convins ca majoritatea a jucatorilor au fost sunati si ademeniti cu anumite sume de bani pentru a ceda meciul. Noi ne-am văzut de treaba si am mers inainte.

Si eu am primit propuneri prin diverse persoane, ca ar fi bine sa o las mai moale si asa mai departe. Chiar am avut o discutie cu Cristi Borcea, care mi-a spus ca stie ca am fost sunat. Probabil ascultau telefoanele si mi-a spus ca stie tot ce am vorbit. Apoi a zis ca sunt un om corect. Am primit o prima dupa acel meci, dar nu stiu de unde au venit banii. Am luat prima din partea clubului, cam 21.000 de euro", a explicat Danciulescu, pentru Gazeta Sporturilor.

Dinamovistul a si marcat in acel meci, alaturi de Bratu. Golul Stelei a fost reusit de Ghioncea.

Cornel Dinu a oferit declaratii pe subiect, pentru sursa citata, marturisind ca toti fotbalistii dinamovisti au primit cate 20.000 de euro pentru a castiga cu Steaua, iar procurorii ar fi fost pregatiti daca meciul ar fi fost cedat deliberat.