Fanii dinamovisti vor sa domine Liga 1! "Ne vom putea bate la campionat! Va fi un tavalug!"

Suporterii lui Dinamo au fost prezenti in cele mai grele momente ale clubului.

Suporterii lui dinamo au sustinut si sutin in continuare clubul prin programul Doar Dinamo Bucuresti. Acestia au strans bani pentru a tine echipa in viata si pentru a plati licenta in valoare de 180 de mii de euro.

"Odata ce vom ajunge la 10 mii de membri in programul DDB, vom incerca sa cumparam clubul Dinamo. Acum suntem aproape 6 mii de membri. Acest program va deveni un tavalug, nu il va mai putea opri nimeni. Nu e totul legat doar de fotbal, s-a vazut unde am ajuns si cu handbalul.", a spus Robert Thomas, reprezentantul PCH, la Digi Sport.

"La 25 de mii de membri ne vom bate la campionat"

Fanii vor sa cumpere clubul in viitor, atunci cand vor atinge un numar mai mare de cotizanti. "Cei care nu au reinnoit abonamentul anual, sunt doar 168 din aproape 6 mii. Sunt aproape 700 de oameni care au platit cotizatia pe urmatorii ani, unii au platit pana in 2025. La 10 mii de membri putem asigura supravietuirea clubului, de la 25 de mii in sus ne vom putea bate la campionat.", a mai spus Robert.

Suporterii sunt cei care au tinut clubul in viata si au platit salariile din decembrie si licenta. Acestia asteapta langa ei si investitori dornici de performanta.

"Noi ne dorim sa vina investitori alaturi de Dinamo, vor avea tot sprijinul nostru, noi ne dorim sa ne facem treaba de suporteri, la asta ne pricepem. Faptul ca suporterii au sustinut clubul a dus si la faptul ca multi investitori s-au aratat interesati. Dinamo merita mai mult de un leu.", a mai spus Robert Thomas.