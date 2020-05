"Negoita nu vrea sa vanda!" Patronul lui Dinamo, atacat dur de un fost jucator al "cainilor"

Ionut Negoita incearca sa scape de Dinamo prin orice mijloc, insa nicio negociere nu s-a concretizat pana acum.

Fostul jucator dinamovist si oficial al clubului, Danut Lupu a vorbit despre situatia de la Dinamo, exprimandu-si parerea intr-un mod acid atat la adresa investitorilor interesati sa preia clubul, cat si la adresa patronului Negoita.

"Un om serios, daca vrea sa cumpere ceva, cere niste acte si nu spune nimic pana la semnare. Astea sunt povesti, ca X, Y, Z vrea sa cumpere Dinamo. In Andone am incredere deplina, dar nu el cumpara Dinamo

Daca vrei sa cumperi ceva, nu apari in presa. Apari dupa ce cumperi. Nu cred ca ar putea suporterii sa plateasca 150.000 de euro pentru salarii, in fiecare luna. Domnul Negoita o sa faca eforturi si o sa plateasca in continuare. De bine, de rau, mai vinde un copil, isi ia drepturile TV. Serios? Il plangem pe domnul Negoita?

El nu da Dinamo, vrea 4 milioane. Nu poti sa spui ca nu mai vrei clubul, dar ca vrei 4 milioane. Datoriile nu sunt facute de mine, sunt facute de el. Negoita nu e pe minus la Dinamo. Nu vrea sa vanda! Daca ar fi vrut, nu ar mai fi cerut datoriile pentru firmele lui. Eu cumpar Dinamo si trebuie sa platesc gazonul de la Saftica?", a declarat Danut Lupu la Digi Sport.