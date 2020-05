"Dinamo traverseaza cea mai neagra perioada din istorie!" Cine a tinut clubul IN VIATA si cum percep jucatorii aceasta situatie

Dinamo trece printr-o perioada foarte grea si a fost aproape sa nu obtina licenta pentru Liga 1.

Ionut Negoita a incercat in nenumarate randuri sa vanda clubul Dinamo deoarece nu mai il poate sustine financiar si datoriile pot inrautati si mai mult situatia. 3 milioane de euro este suma totala a datoriilor pe care o are Dinamo si de care spera sa scape odata cu venirea unor noi investitori.

Deian Sorescu, mijlocasul 'cainilor', este de parere ca Dinamo trece prin cea mai grea perioada din istorie. "In momentul de fata cred ca Dinamo e in cea mai neagra perioada de cand exista clubul.", a spus Sorescu pentru PRO TV.

Jucatorul stie cine a tinut echipa din Stefan cel Mare in viata si este profund recunoscator: "Munca supoterilor se vede si datorita lor am platit licenta. Daca n-ar fi fost ei, nu cred ca mai exista Dinamo sau exista Dinamo poate in alte ligi. Ok, ne ajuta supoeterii, dar cat sa ne ajute si ei?", a adaugat Sorescu.

Mijlocasul de 22 de ani a spus ca nu ar putea merge la FCSB, chiar daca nu este dinamovist de mic. "As spune <<Nu>> FCSB-ului pentru ca sunt la Dinamo de 2 ani, nu am fost dinamovist de mic, trebuie sa recunosc, am plecat pe acest drum datorita tatalui meu.", a mai spus Deian.

Deian Sorescu este cotat la 725 de mii de euro si a prins doua meciuri pentru nationala de tineret sub comanda lui Mirel Radoi.