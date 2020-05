Se da trofeul! Ultimele meciuri din SUPERCUPA #JUCAMDEACASA: LUPTA FINALA intre Dinamo, Craiova, Petrolul si Clinceni! AICI: detalii complete

Sambata si duminica sunt fazele finale ale Supercupei #Jucamdeacasa! Meciurile sunt LIVE la PRO X si pe PRO TV PLUS de la ora 22:30!

Doar 4 dintre cele 32 de echipe inscrise au ramas in competitie. Totul se decide in weekend! Trofeul celei mai importante cupe 11 contra 11 organizate vreodata in Romania se da duminica!

Actiunea incepe tare de sambata seara, cand se joaca semifinalele. Craiova - Petrolul si Dinamo - Clinceni sunt meciurile care stabilesc finala. Partidele se disputa tur-retur, astfel ca nebunia pe consola se va duce pana tarziu dupa miezul noptii!

N-ai timp sa te plictisesti! Golurile de senzatie si fazele despre care vorbeste tot netul se vor tine lant!

Duminica, turneul caritabil 11 contra 11 isi premiaza marii castigatori! Finala Mica si finala Mare sunt in direct la PRO X si pe PRO TV PLUS tot de la 22:30!

Sambata

Tur

22:30 Craiova - Petrolul

23:00 Dinamo - Clinceni

Retur

23:30 Petrolul - Craiova

00:00 Clinceni - Dinamo

Duminica

22:30 Finala Mica

23:00 Marea Finala